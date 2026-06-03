¡È¥ê¥¢Ê¬Î¥¡É¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤âÄã²Á³Ê¡£JBL¸ø¼°¥¹¥È¥¢¥â¥Ç¥ë¤¬ºÇÂç66¡ó OFF
¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢JBL¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÎ©80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢6·î2Æü～11Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤Þ¤Ç¡¢JBL¸ø¼°¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÂç66¡ó OFF¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï6·î4Æü～11Æü¡£
¡ÖLive Buds 3¡×
ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¥±ー¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖLive Buds 3¡×¤¬ÄÌ¾ï18,700±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¤Ç30¡ó OFF¤Î13,090±ß¡¢¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖWave Beam 2¡×¤¬ÄÌ¾ï8,030±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¤Ç38¡ó OFF¤Î4,950±ß¤Ë³ä°ú¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖBAR 800MK2¡×
¤Þ¤¿ÃåÃ¦¼°¤Î½¼ÅÅ¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡¦¥ê¥¢¥¹¥Ôー¥«ー¤òºÎÍÑ¤·¤¿7.1ch¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡ÖBAR 800MK2¡×¤¬ÄÌ¾ï110,000±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢20¡ó OFF¤Î88,000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖTune 680NC¡×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¡ÖTune 680NC¡×¤¬10¡ó OFF¤Î14,850±ß¡¢¡ÖTune 780NC¡×¤¬20¡ó OFF¤Î14,960±ß¡£Bluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖFLIP Essential 3¡×¤¬¥¯ー¥Ý¥ó¤Ç34¡ó OFF¤Î7,980±ß¤È¤Ê¤ë¡£¢¨¥»ー¥ë³«ºÅ¡¦ÆâÍÆ¡¦²Á³ÊÅù¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤