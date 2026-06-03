ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【3日の公示】日本ハムが大塚瑠晏、西武が仲田慶介、広島が平川蓮を… 【3日の公示】日本ハムが大塚瑠晏、西武が仲田慶介、広島が平川蓮を登録 中日はメヒアを抹消 【3日の公示】日本ハムが大塚瑠晏、西武が仲田慶介、広島が平川蓮を登録 中日はメヒアを抹消 2026年6月3日 16時5分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇出場選手登録抹消【ソフトバンク】松本晴投手【日本ハム】大塚瑠晏内野手【西武】仲田慶介内野手【阪神】百粼蒼生内野手【広島】平川蓮外野手 ◇同抹消【中日】H・メヒア投手 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 中田翔氏 あれは打てないと驚かせたオリックス守護神の“魔球”「意味がちょっと分からない」 長嶋茂雄さん一周忌 惜しむ声相次ぐ 王貞治氏、母校・立大がコメント 巨人は練習で追悼Tシャツ着用 レッドソックス・吉田正尚、今季初の1試合3三振 4打数無安打で打率・250 チームは逆転負け ロバーツ監督「彼はいまも進化の途中だ」 敵軍攻守の中心選手を称賛「再び、脅威となる打者に戻った」