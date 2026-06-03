スポニチ

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　◇出場選手登録抹消

【ソフトバンク】松本晴投手

【日本ハム】大塚瑠晏内野手

【西武】仲田慶介内野手

【阪神】百粼蒼生内野手

【広島】平川蓮外野手

　◇同抹消

【中日】H・メヒア投手