¡Ú ALSÆ®ÉÂ ¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡ÖÂæÉ÷¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Á¼ý³Ï¤·¤Þ¤·¤¿♡¡×¡ÖºÊ¤Ë¹ï¤ó¤Ç·Ú¤¯¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸ý¤«¤é¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿♡¡×¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û
NHK¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¡¢ALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬6·î3Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Ó¤ï¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ALSÆ®ÉÂ ¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡ÖÂæÉ÷¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Á¼ý³Ï¤·¤Þ¤·¤¿♡¡×¡ÖºÊ¤Ë¹ï¤ó¤Ç·Ú¤¯¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸ý¤«¤é¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿♡¡×¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ù¥é¥ó¥À¤Î¤Ó¤ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Á¢ö¡Ê¡°£Ï¡°¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤òÄÖ¤ê¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤Î¤Ó¤ï¤Ç¤¹¤¬¡Á¡¡³§¤µ¤ó¤ÎÂç¾æÉ×¤ÎÀ¼¤È¡¡ÂæÉ÷¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Á¡¡¼ý³Ï¤·¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Ó¤ï¤ò¤Ä¤¤¤Ë¼ý³Ï¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿§¤Å¤¤¤¿ÈüÇÊ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¼ý³Ï¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Á·ë¹½¤Ó¤ï¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡ÖÁáÂ®¡¢ºÊ¤Ë¹ï¤ó¤Ç·Ú¤¯¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¡¸ý¤«¤é¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿♡¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀå¤Î²¡¤¹ÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¤³¤³¤Ï¿©¤¤°ÕÃÏ¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¡Àå¤Î¾å¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤â¸ò¤¨ÅÁ¤¨¤¿ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¤ªÌ£¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¡¤Ã¤Ó¤ï¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤Ç¤¹¢ö¸ý¤ÎÃæ¤Ëµ²±¤È¶¦¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡´Å¤¯¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹♡ ¥Ù¥é¥ó¥À¤Î¿¢Êª¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¢ö¡Ê¡°£Ï¡°¡Ë¡×¤È¡¢ËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï5·î21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ó¤ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¼¡¤Ê¤ë¥Ù¥é¥ó¥À²Ì¼Â¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¢ö¤½¤Î²Ì¼Â¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Á¤Ó¤ï¤Ç¤¹♡¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Øí´µ¸øÉ½¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢1992Ç¯¤«¤éNHK¶µ°é¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¸½¡¦E¥Æ¥ì¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Ù¤ÎÀ¼¤ò½é²ó¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±é¤¸Â³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¡Ø´Ø¸ý¤¯¤ó¡ÙÌò¡¢¡Ø¤´¶á½êÊª¸ì¡Ù¤Î¡ØÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡ÙÌò¡¢¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤Î¡Ø³ÚÏ¤¿ÜÂÀÉ×¡ÙÌò¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²á¹ó¤ÊÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÌÀ¼£Âç³Ø,
Êè,
²£ÉÍ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¹©¾ì,
²Æì,
¿À»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Âç³Ø