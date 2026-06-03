»ÒÌò½Ð¿È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢¼«¿È¤Ï¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î»ÒÌò¡×»¦È²¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¿¶¤êÊÖ¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤È¤ª¤·¤ó¤ê¸¦µæ½ê¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê»ÒÌò¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÂçÂô¤Ï8ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£·ÝÎò¤Ï32Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¡Ö8ºÐ¤Ç¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÂçÂô¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤»¤¿»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤³¤Ó¤òÇä¤ë»ÒÌò¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é¡×¤È¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡ÖÉ¡¤¬Íø¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Î¿Í¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤è¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î»ÒÌò¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Þ¤»¤Ë¡£¡Ø»ä¡¢¶È³¦¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö»ÒÌò¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢»ÒÌò¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È»ÒÌò¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀ³Ê¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê8ºÐ¤¬Íè¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»ùÆ¸·àÃÄ¤«¤é¡×¤ÈÀ¸¤ÇÏ¤ÎÌÜ¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾µÇ§Íßµá¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤Î¤¬ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È°Õ³°¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÂô¤Ï¡Ö·ë¹½»ä¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ó¥Ã¥Á¥Ó¥Á¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ó¥Ã¥Á¥Ó¥Á¤Î¥Ð¥Ã¥·¥Ð¥·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤È»ÒÌòÆ±»Î¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤Ë¶ì¾Ð¤·¡¢¡Ö¤à¤·¤í¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤ÎºîÉÊ·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É²ù¤·¤¤¡Á¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡×¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â»ÒÌò¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¼¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¥Ô¥ê¥Ô¥ê¡×¤È»¦È²¤È¤·¤¿¶õµ¤¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£