¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ ½ªÃÍ¤Ç½é¤Î6Ëü8000±ßÂæ
3Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢2Æü¤è¤ê1667±ß89Á¬¹â¤¤6Ëü8402±ß13Á¬¤Ç¡¢½é¤á¤Æ½ªÃÍ¤Ç¤â6Ëü8000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¤ÎÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê3¤Ä¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤äAI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤ò½¸¤á¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤âÂç¤¤¯ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ2000±ß°Ê¾å¡¢¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»ÔÀî²í¹À¥Á¡¼¥Õ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡ÖAI¡¦È¾Æ³ÂÎ¤ÏÀ®Ä¹´üÂÔ¤¬º¬¶¯¤¤¡×¡Ö»Ô¾ì¤Ç¤Ï7Ëü±ß¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£