É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¥í¥¹¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤ò¡¡¥Þ¥é¥½¥óÀÖºê¶Ç¤ÈÍ¥²Ö
¡¡2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃË½÷¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÖºê¶Ç¤ÈÍ¥²Ö¡Ê¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡Ë¤ÎÉ×ºÊ¤¬3Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤È28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£ºÊ¤ÎÍ¥²Ö¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤À¤±¤Ç¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÂçÇ÷·æ¡Ê¥ê¡¼¥Ë¥ó¡Ë¤¬¼ùÎ©¤·¤¿2»þ´Ö4Ê¬55ÉÃ¡£À¤³¦µÏ¿¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë1»þ´Ö59Ê¬30ÉÃ¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥à¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤Î¶Ç¤Ï¡ÖÂç¤¤¯º¹¤Ï³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡£¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÂ®¤¤Áª¼ê¤À¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£