¡Ú¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡Û6·î8Æü¤Þ¤Ç¡Ö¹ÈÃã²ÖÅÁ¡×ÌµÎÁ·ô¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¹ÈÃã¹¥¤¤µ¤ó¤Ïº£½µ¤Î¡Ö1¸ÄÇã¤¦¤È1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢2026Ç¯6·î2Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö1¸ÄÇã¤¦¤È1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é°ú¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡Ö¹ÈÃã²ÖÅÁ ÌµÅü ¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡×¡Ê650ml¡Ë¤Ç¤¹¡£
1ËÜ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹ÈÃã²ÖÅÁ¡×¤Î¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö¸·Áª¤·¤Ü¤ê¤Î¥Ô¡¼¥Á¥Æ¥£¡¼¡×¡Ê³Æ440ml¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤«1ËÜ¤È°ú¤´¹¤¨¤é¤ì¤ëÌµÎÁ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¹ÈÃã²ÖÅÁ ÌµÅü ¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¸åÌ£¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È°ú´¹ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ç¡Ö¹ÈÃã²ÖÅÁ¡×¤Î°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ÈÃã¹¥¤¤Î¿Í¤ÏÉ¬¸«¤Î¤ªÆÀ´ë²è¤Ç¤¹¡£
°ú´¹´ü´Ö¤Ï6·î2Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô
Written by: ²ÃÆ£¤ß¤º¤Û