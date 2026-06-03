¡Úº£Ìë´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Û¡ÖÆüËÜ¤¬¤¤¤«¤Ë°ÂÁ´¤«¡Ä¡×À¤³¦¤Î¾è¤êÊª¡È¾×·â±ÇÁü¡ÉÌÜÇò²¡¤·¡¡MC¥Ö¥é¥Þ¥è¡õ¥Û¥é¥óÀé½©¤Î¶½Ê³¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ê¾®¿ùÎµ°ì¡¢µÈÅÄ·É¡Ë¤È¥Û¥é¥óÀé½©¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÀ¤³¦¤Î¾è¤êÊª¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª World Ride Document¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦3Æü¸á¸å7»þ¡Á8»þ58Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡Û¡Ö¥í¥±¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¡ª¡×¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÎÇúÁöÏ©Àþ¥Ð¥¹¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ê¤É
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¾Íè¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤Î¡È²Ð¥À¥Í¡É¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖMBS²Ð¥À¥Í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂè5ÃÆ¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¾è¤êÊª¡É¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¡õ»Â¿·¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£
¡¡¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¡¢¥ï¥¿¥ê119¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¼èºà¤ò´º¹Ô¡£¡Ö¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤¹¤ëÇúÁöÏ©Àþ¥Ð¥¹¡×¤ä¡Ö¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÄÌ³ØÏ©¤Î¾è¤êÊª¡×¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¾è¤êÊª¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡VTR¤ò¸«¤¿¾®¿ù¤Ï¡Ö¥í¥±¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¡ªËÍ¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é1Êâ¤âÆ°¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¤·¡¢µÈÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬¤¤¤«¤Ë°ÂÁ´¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤¢Á³¡£¥Û¥é¥ó¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥ê¥ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂ©¤ò¤Î¤à¾×·â¤Î±ÇÁü¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½Ð¿È¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢¾è¤êÊª¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ª¹ñ»ö¾ð¤ä¹ñÌ±À¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¢£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤Î¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¥Û¥é¥ó¡§¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ÎÃæ¿È¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡§ ¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¸þ¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¾®¿ù¡§ ËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¡ÈÀ¤³¦¤Î¹¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µÈÅÄ¡§ ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡© ¡Ö´í¤Ê¤¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©
¾®¿ù¡§ ¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤Ç¤â¡Ö´í¤Ê¤¤¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¾è¤êÊª¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡§ »×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê¤À¤¤¤Ö´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£
¾®¿ù¡§ ¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤Ç¤â¾è¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¸«¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾è¤êÊª¤Ï¡©
¥Û¥é¥ó¡§»ä¤Ï¡Ê¥Ú¥ë¡¼¤Î¡ËDIY ¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÚÀ½¤Î¾è¤êÊª¤¬²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¿ù¡§ ¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÀî¤ò²¿Æü¤â¤«¤±¤Æ¹Ô¤¯Á¥¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡§ ²¶¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÎÇúÁö¥Ð¥¹¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¥Û¥é¥ó¡§¤¢¤ì¤Ï¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£±ÇÁü¤À¤±¤À¤È¡£
¾®¿ù¡§ Âçºå¤Ï¤ß¤ó¤Ê±¿Å¾¤¬¹Ó¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ë¤â¹Ó¤¯¤Ê¤¤¤È¡Ä¡£
¥Û¥é¥ó¡§¤à¤·¤íÃúÇ«¤Ç¤¹¤«¡©
µÈÅÄ¡§ Âçºå¤Î´Ä¾õÆ»Ï©¤Ê¤ó¤Æ²º¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤´¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¾è¤êÊª¡¢¶ì¼ê¤Ê¾è¤êÊª¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥Û¥é¥ó¡§¤¤¤Þ¤À¤Ë¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤È¤«¤Ï·ë¹½¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤«¤â¡£
¾®¿ù¡§ ¤¤¤Þ¤ä¡¢¤â¤¦±¿Å¾¼ê¤¬µï¤Æ¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¤Í¡£
¥Û¥é¥ó¡§¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó´¶¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µ¤·Ú¤Ë¾è¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¾è¤êÊª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®¿ù¡§ ºÇ¶áËÍ¤ÏºÇ¿·¤ÎÁ´¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µÈÅÄ¡§ ÆüËÜ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ó¤¢¤ó¤Í¤ä¡©
¾®¿ù¡§ ±ØÁ°¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢²È¤Î¶á½ê¤Î±ØÁ°¤Ë¡£1»þ´Ö¥³¡¼¥¹¤È5Ê¬¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤ó¤Þ¤ËÁ´¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¼Ì¤ëÂÐ¸þ¼Ö¤È¤«¿Í´Ö¤ò¡¢AI¤¬»¡ÃÎ¤·¤ÆÉáÄÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£
¥Û¥é¥ó¡§±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ïµï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®¿ù¡§ °ì±þ°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ëµï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿°³ú¤ß¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¤Ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¿¨¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤«¤é¡£Á´¼«Æ°¤Î¡È±¿Å¾À£Á°¡É¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡§ Á´Á³º¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡©
¾®¿ù¡§ Á´Á³¡£¿Í¤¬Íè¤¿¤é¥Ô¥Ã¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¤·¡£¤¢¤ì¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡§ ²¶¤Ï±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¼¡Âè¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤Î¤â¶ì¼ê¤Ê¤Î¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤ä¤ó¡£¥¹¥Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Î¼ÖÀþÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¥¤¡£
¥Û¥é¥ó¡§¶ì¼ê¤Ê¤Û¤¦¤Ï¡©
µÈÅÄ¡§ ¥®¥å¥Ã¥®¥å¥®¥å¥Ã¥®¥å¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Æ§¤à¤ä¤Ä¡£
¾®¿ù¡§ ¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤Ê¤ó¤ä¤í¡¢¤Û¤ó¤Þ¡£¤Ç¤â°ìÈÖ¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¾®¿ù¤µ¤ó¡¢¥Ö¥é¥Þ¥è¤µ¤ó¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥®¥å¥Ã¥®¥åÆ§¤à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡§ ¤³¤³¤ÎÆ»¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¼Ö¤Ë¿ì¤¦¤«²¶¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡Û¡Ö¥í¥±¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¡ª¡×¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÎÇúÁöÏ©Àþ¥Ð¥¹¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ê¤É
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¾Íè¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤Î¡È²Ð¥À¥Í¡É¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖMBS²Ð¥À¥Í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂè5ÃÆ¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¾è¤êÊª¡É¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¡õ»Â¿·¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£
¡¡VTR¤ò¸«¤¿¾®¿ù¤Ï¡Ö¥í¥±¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¡ªËÍ¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é1Êâ¤âÆ°¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¤·¡¢µÈÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬¤¤¤«¤Ë°ÂÁ´¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤¢Á³¡£¥Û¥é¥ó¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥ê¥ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂ©¤ò¤Î¤à¾×·â¤Î±ÇÁü¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½Ð¿È¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢¾è¤êÊª¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ª¹ñ»ö¾ð¤ä¹ñÌ±À¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¢£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤Î¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¥Û¥é¥ó¡§¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ÎÃæ¿È¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡§ ¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¸þ¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¾®¿ù¡§ ËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¡ÈÀ¤³¦¤Î¹¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µÈÅÄ¡§ ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡© ¡Ö´í¤Ê¤¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©
¾®¿ù¡§ ¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤Ç¤â¡Ö´í¤Ê¤¤¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¾è¤êÊª¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡§ »×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê¤À¤¤¤Ö´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£
¾®¿ù¡§ ¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤Ç¤â¾è¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¸«¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾è¤êÊª¤Ï¡©
¥Û¥é¥ó¡§»ä¤Ï¡Ê¥Ú¥ë¡¼¤Î¡ËDIY ¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÚÀ½¤Î¾è¤êÊª¤¬²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¿ù¡§ ¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÀî¤ò²¿Æü¤â¤«¤±¤Æ¹Ô¤¯Á¥¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡§ ²¶¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÎÇúÁö¥Ð¥¹¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¥Û¥é¥ó¡§¤¢¤ì¤Ï¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£±ÇÁü¤À¤±¤À¤È¡£
¾®¿ù¡§ Âçºå¤Ï¤ß¤ó¤Ê±¿Å¾¤¬¹Ó¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ë¤â¹Ó¤¯¤Ê¤¤¤È¡Ä¡£
¥Û¥é¥ó¡§¤à¤·¤íÃúÇ«¤Ç¤¹¤«¡©
µÈÅÄ¡§ Âçºå¤Î´Ä¾õÆ»Ï©¤Ê¤ó¤Æ²º¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤´¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¾è¤êÊª¡¢¶ì¼ê¤Ê¾è¤êÊª¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥Û¥é¥ó¡§¤¤¤Þ¤À¤Ë¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤È¤«¤Ï·ë¹½¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤«¤â¡£
¾®¿ù¡§ ¤¤¤Þ¤ä¡¢¤â¤¦±¿Å¾¼ê¤¬µï¤Æ¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¤Í¡£
¥Û¥é¥ó¡§¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó´¶¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µ¤·Ú¤Ë¾è¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¾è¤êÊª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®¿ù¡§ ºÇ¶áËÍ¤ÏºÇ¿·¤ÎÁ´¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µÈÅÄ¡§ ÆüËÜ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ó¤¢¤ó¤Í¤ä¡©
¾®¿ù¡§ ±ØÁ°¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢²È¤Î¶á½ê¤Î±ØÁ°¤Ë¡£1»þ´Ö¥³¡¼¥¹¤È5Ê¬¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤ó¤Þ¤ËÁ´¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¼Ì¤ëÂÐ¸þ¼Ö¤È¤«¿Í´Ö¤ò¡¢AI¤¬»¡ÃÎ¤·¤ÆÉáÄÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£
¥Û¥é¥ó¡§±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ïµï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®¿ù¡§ °ì±þ°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ëµï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿°³ú¤ß¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¤Ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¿¨¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤«¤é¡£Á´¼«Æ°¤Î¡È±¿Å¾À£Á°¡É¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡§ Á´Á³º¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡©
¾®¿ù¡§ Á´Á³¡£¿Í¤¬Íè¤¿¤é¥Ô¥Ã¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¤·¡£¤¢¤ì¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡§ ²¶¤Ï±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¼¡Âè¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤Î¤â¶ì¼ê¤Ê¤Î¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤ä¤ó¡£¥¹¥Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Î¼ÖÀþÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¥¤¡£
¥Û¥é¥ó¡§¶ì¼ê¤Ê¤Û¤¦¤Ï¡©
µÈÅÄ¡§ ¥®¥å¥Ã¥®¥å¥®¥å¥Ã¥®¥å¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Æ§¤à¤ä¤Ä¡£
¾®¿ù¡§ ¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤Ê¤ó¤ä¤í¡¢¤Û¤ó¤Þ¡£¤Ç¤â°ìÈÖ¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¾®¿ù¤µ¤ó¡¢¥Ö¥é¥Þ¥è¤µ¤ó¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥®¥å¥Ã¥®¥åÆ§¤à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡§ ¤³¤³¤ÎÆ»¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¼Ö¤Ë¿ì¤¦¤«²¶¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£