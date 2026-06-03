º§³èÃæ¤ÎABEMA¥¢¥Ê¡¢ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡ÈÇ¯¼ý4000Ëü±ß¤Î¥Ï¥¤¥¹¤Ú·Ð±Ä¼Ô¡É¤¬20ÂåÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¤È¡Èº§ÌóÌÜÁ°¡É¤Ç¸å²ù¤ÎÎÞ
¡¡º§³è¥Ó¥®¥Ê¡¼3¿Í¤¬¡¢30Æü´Ö¤Ç·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëº§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø»þ·×¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ß·¥¢¥Ê¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡ÈÇ¯¼ý4000Ëü¥Ï¥¤¥¹¤ÚÃËÀ¡É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º§³è¤Ï½é¿´¼Ô¤ÎÈþ½÷3¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢30Æü¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·ëº§¼°¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡È´ü¸ÂÉÕ¤º§³è¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤òÄÉ¤¦º§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¿Íµ¤º§³èÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤ò»ý¤Ä·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¢¤ä¤«¡ÊÃæÌî°½¹á¡Ë¡¢¸½Ìò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤«¡ÊÀ¾ß·Í³²Æ¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤Ä¤¨¡ÊÆÁËÜ²Æ·Ã¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¿3¿Í¤¬¡¢Ç¯¼ý¡¦Ç¯Îð¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÍê¤ê¤Ë¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý2000Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¡È¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃËÀ¡ÉÁíÀª30¿Í¤ÎÃæ¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤1¿Í¤òÁªÂò¡£¤½¤ÎÃËÀ¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤â´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¡ÈÆ±À³¡É¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÌ¤ì¤ÆÊÌ¤ÎÃËÀ¤òÁª¤Ö¡Èº§ÌóÇË´þ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿µæ¶Ë¤Î·èÃÇ¤ò¡¢30Æü¸å¤Î·ëº§¼°¤Ë¸þ¤±¤ÆËèÆü·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¡¢²ÆºÚ¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¦¹ÓÀî¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤«¤¬²áµî¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤â¹ç¸°¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¡¢Ç¯¼ý4000Ëü±ß¤Î¥Ï¥¤¥¹¤Ú·Ð±Ä¼Ô¡¦¥¥ç¥¦¥¹¥±¤¬¡¢27ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤Ä¤¨¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ç¡¼¥ÈÁê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÅöÆü¡¢»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥Ç¡¼¥È¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁáÄ«¤Ë¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤Þ¤Ç¤Ê¤Ä¤¨¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ØË¬¤ì¤¿¥¥ç¥¦¥¹¥±¤ÎÀ¿¼Â¤Ê»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤æ¤«¡£
¡¡¸ÄÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Á¤ç¡Ê¤Ê¤Ä¤¨¡Ë¤¬¤¤¤ë¼êÁ°¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ê»ä¡Ë¼«Á³¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤é¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¶µ·±¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È¡¢¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÚ¼Â¤Ê¸å²ù¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ30¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙÁê¼ê¤òÁª¤ÓÄ¾¤»¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë
¡È»þ¤òÌá¤¹¥Ç¡¼¥È¡É¤¬½÷À1¿Í¸ÂÄê¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ß·¥¢¥Ê¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡ÈÇ¯¼ý4000Ëü¥Ï¥¤¥¹¤ÚÃËÀ¡É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º§³è¤Ï½é¿´¼Ô¤ÎÈþ½÷3¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢30Æü¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·ëº§¼°¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡È´ü¸ÂÉÕ¤º§³è¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤òÄÉ¤¦º§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¿Íµ¤º§³èÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤ò»ý¤Ä·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¢¤ä¤«¡ÊÃæÌî°½¹á¡Ë¡¢¸½Ìò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤«¡ÊÀ¾ß·Í³²Æ¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤Ä¤¨¡ÊÆÁËÜ²Æ·Ã¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¿3¿Í¤¬¡¢Ç¯¼ý¡¦Ç¯Îð¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÍê¤ê¤Ë¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý2000Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¡È¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃËÀ¡ÉÁíÀª30¿Í¤ÎÃæ¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤1¿Í¤òÁªÂò¡£¤½¤ÎÃËÀ¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤â´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¡ÈÆ±À³¡É¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÌ¤ì¤ÆÊÌ¤ÎÃËÀ¤òÁª¤Ö¡Èº§ÌóÇË´þ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿µæ¶Ë¤Î·èÃÇ¤ò¡¢30Æü¸å¤Î·ëº§¼°¤Ë¸þ¤±¤ÆËèÆü·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤«¤¬²áµî¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤â¹ç¸°¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¡¢Ç¯¼ý4000Ëü±ß¤Î¥Ï¥¤¥¹¤Ú·Ð±Ä¼Ô¡¦¥¥ç¥¦¥¹¥±¤¬¡¢27ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤Ä¤¨¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ç¡¼¥ÈÁê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÅöÆü¡¢»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥Ç¡¼¥È¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁáÄ«¤Ë¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤Þ¤Ç¤Ê¤Ä¤¨¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ØË¬¤ì¤¿¥¥ç¥¦¥¹¥±¤ÎÀ¿¼Â¤Ê»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤æ¤«¡£
¡¡¸ÄÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Á¤ç¡Ê¤Ê¤Ä¤¨¡Ë¤¬¤¤¤ë¼êÁ°¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ê»ä¡Ë¼«Á³¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤é¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¶µ·±¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È¡¢¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÚ¼Â¤Ê¸å²ù¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ30¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙÁê¼ê¤òÁª¤ÓÄ¾¤»¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë
¡È»þ¤òÌá¤¹¥Ç¡¼¥È¡É¤¬½÷À1¿Í¸ÂÄê¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£