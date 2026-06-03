²¬»³¸©¡¡5·î¤Î´ë¶ÈÅÝ»º10·ï¡¡5¥«·îÏ¢Â³¤Ç2·åÂæ
»ñÎÁ¡¡²¬»³»Ô¶õ»£
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á²¬»³»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2026Ç¯5·î¤ËÅÝ»º¤·¤¿²¬»³¸©¤Î´ë¶È¡ÊÉéºÄ³Û1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤Ï10·ï¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ4·ï¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°·î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È5·ï¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5¥«·îÏ¢Â³¤Ç2·åÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤Ï4²¯1600±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ7²¯7400Ëü±ß¡¢Á°·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3²¯4400Ëü±ß¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ¶èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÁÒÉß»Ô¤¬5·ï¡¢²¬»³»Ô¡¢ÄÅ»³»Ô¤¬³Æ2·ï¡¢Áí¼Ò»Ô¤¬1·ï¤Ç¡¢»º¶ÈÊÌ¤Ç¤Ï·úÀß¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶ÈÂ¾¤¬³Æ3·ï¡¢¾®Çä¶È¤¬2·ï¡¢À½Â¤¶È¡¢²·Çä¶È¤¬³Æ1·ï¤Ç¤·¤¿¡£¸¶°øÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇäÉÔ¿¶¤¬6·ï¡¢´û±ý¤Î¥·¥ï´ó¤»¤¬2·ï¡¢»ö¶È¾å¤Î¼ºÇÔ¡¢Â¾¼ÒÅÝ»º¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬³Æ1·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á²¬»³»ÙÅ¹¤Ï¡ÖÃæÅì¾ðÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÅÆþÄäÂÚ¤ÎÂ¾¡¢»ñ¸»¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¡¢³Æ¼ïÊª²Á¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý·ÐºÑ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â³Æ¼ïÊª²Á¹â¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤¬¸·¤·¤¤¶È¼ï¤Ë±÷¤¤¤Æ¤ÏºÎ»»¤Î°²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¼ÚÆþ¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£