²µÉðÍÎ¶©¡¢¡Ö°ì¸þ¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×´í¸±¹Ô°Ù¤ËÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¡È¿¿²£¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³¤âÀâÌÀ
¡¡²µÉðÍÎ¶©»á¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£´í¸±¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ä²µÉð»á¤ÎÅê¹Æ¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡¢¡ÈÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¤Þ¤¿¤½¤ÎÏÃ¤«¤è¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÏÆóÂÊâ¹Ô¤È°ã¤Ã¤Æ¿¿²£¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ëÊý¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö´í¸±¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅª¾ì¹À»Ê¡Ê57¡Ë¤¬¤¤Î¤¦2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÈÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈò¤±¤¿¤è¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Ê¤ß¤Ê¤¤¤ÇÈï³²¼ÔÌÌ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ä²µÉð»á¤ÎÅê¹Æ¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡¢¡ÈÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¤Þ¤¿¤½¤ÎÏÃ¤«¤è¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÏÆóÂÊâ¹Ô¤È°ã¤Ã¤Æ¿¿²£¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ëÊý¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö´í¸±¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅª¾ì¹À»Ê¡Ê57¡Ë¤¬¤¤Î¤¦2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÈÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈò¤±¤¿¤è¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Ê¤ß¤Ê¤¤¤ÇÈï³²¼ÔÌÌ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£