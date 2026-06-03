Akko¡ÊMy Little Lover¡Ë¡ßÉðÉôÁï»Ö¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æー¥¸³«ºÅ
¡¡Akko¡ÊMy Little Lover¡Ë¤ÈÉðÉôÁï»Ö¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ç8·î1Æü¤Ë¡ØBillboard Live presents Piano Duo Session #11¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Wakana¡¢1Ç¯±Û¤·¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë°î¤ì¤¿¡È²Î¤¦´î¤Ó¡É¡¡¥Ð¥ó¥Þ¥¹ ÉðÉôÁï»Ö¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤¹¡Ë
¡¡Æ±¸ø±é¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤Ê²»¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¿ÆÌ©¤Ê¥¯¥é¥Ö¶õ´Ö¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢6·î14Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÀè¹Ô¡Êe+¡Ë¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë