¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡Ø¤ä¤Ä¤¤¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ç¶Ã¤¥×¥é¥ó¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥¤¥ª¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤¤¡×¡¡´Ä¶¾Ê¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ë¿½ÀÁÃæ
¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤ä¤Ä¤¤¥Õ¥§¥¹2026¡Ùµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ±¥Õ¥§¥¹»²Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¶Ã¤¤Î±é½Ð¥×¥é¥ó¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥å¡¼¥ë¡ª¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¼é¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îyucat¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¥¥ó¥°·¯¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖKinG00¡×¡Ê¥¥ó¥°¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·¸ù¤Ï¡Ö¥¥ó¥°·¯¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¼çºË¤Î¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¤ä¤Ä¤¤¤¤¤Á¤í¤¦¤¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥¤¥ª¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Å·¸ù¤Ï¡Ö¿½ÀÁ¤ò´Ä¶¾Ê¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢OK¤À¤Ã¤¿¤éÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢¸å³Ú±à¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡ª¤¢¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥É¥«¡¼¥ó¤È¤·¤¿¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤Î¥×¥é¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ä¤¤¤¬¡Ö²ñ¾ì¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¹¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¾ì¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¬³Ê³°¤Ç¡¢Å·¸ù¤Ï¡Ö¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£3Æü¸å¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15²óÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢20Æü¤È21Æü¤Ë½ÂÃ«O-EAST¤òÃæ¿´¤Ë10²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¡£ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥å¡¼¥ë¡ª¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¼é¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îyucat¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¥¥ó¥°·¯¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖKinG00¡×¡Ê¥¥ó¥°¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·¸ù¤Ï¡Ö¥¥ó¥°·¯¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¼çºË¤Î¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¤ä¤Ä¤¤¤¤¤Á¤í¤¦¤¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥¤¥ª¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Å·¸ù¤Ï¡Ö¿½ÀÁ¤ò´Ä¶¾Ê¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢OK¤À¤Ã¤¿¤éÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢¸å³Ú±à¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡ª¤¢¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥É¥«¡¼¥ó¤È¤·¤¿¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤Î¥×¥é¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ä¤¤¤¬¡Ö²ñ¾ì¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¹¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¾ì¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¬³Ê³°¤Ç¡¢Å·¸ù¤Ï¡Ö¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£3Æü¸å¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15²óÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢20Æü¤È21Æü¤Ë½ÂÃ«O-EAST¤òÃæ¿´¤Ë10²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¡£ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£