25Ç¯À¸¤Þ¤ì²áµîºÇ¾¯¤Î67Ëü¿Í¡¡½ÐÀ¸Î¨ºÇÄã1.14¡¢¾å¾º13¸©
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬3Æü¸øÉ½¤·¤¿¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡Ê³µ¿ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿ô¡Ê½ÐÀ¸¿ô¡Ë¤Ï67Ëü1236¿Í¤Ç¡¢²áµîºÇ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24Ç¯Èæ1Ëü4937¿Í¡Ê2.2¡ó¡Ë¸º¡£½÷À1¿Í¤¬À¸³¶¤Ë»º¤à»Ò¤É¤â¤Î¿äÄê¿Í¿ô¡Ö¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡×¤Ï0.01¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î1.14¤Ç¡¢ºÇÄã¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½ÐÀ¸¿ô¡¢½ÐÀ¸Î¨¤È¤â¤Ë10Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤¬¡¢²¼¤²Éý¤Ï¶áÇ¯¤ËÈæ¤Ù½Ì¾®¤·¤¿¡£½ÐÀ¸Î¨¤ÏÀÐÀî¤ä¹âÃÎ¤Ê¤É13¸©¤Ç24Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼¤²Éý½Ì¾®¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬120Ëü¿ÍÁ°¸å¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢25¡Á35ºÐÄøÅÙ¤Î¿Í¸ý¤¬²¼¤²»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ì°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Á´¹ñÅª¤Ê¾¯»Ò²½¤Î·¹¸þ¤Ï»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢ÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤À¡£
¡¡º£¸å¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëº§°ù¿ô¤Ï4027ÁÈÁý¤Î48Ëü9119ÁÈ¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¡£Ê¿¶Ñ½éº§Ç¯Îð¤ÏÃËÀ31.0ºÐ¡¢½÷À29.7ºÐ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â24Ç¯¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç½ÐÀ¸¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¡¢ÉÙ»³¡¢ÀÐÀî¡¢¹áÀî¤Î4ÅÔ¸©¡£
¡¡½ÐÀ¸¿ô¤Ï24Ç¯¤Ë68Ëü6Àé¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢1899Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ70Ëü¿Í¤ò³ä¤Ã¤¿¡£