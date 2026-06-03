ÊäÀµÍ½»»°Æ¿³µÄÆþ¤ê¡¡¹â»ÔÁíÍý¤¬Í½È÷Èñ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¡ÖÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤áËüÁ´¤ÎÈ÷¤¨¤ò¼è¤ë¤â¤Î¡×
À¯ÉÜ¤¬¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿2026Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï3Æü¤Î½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¿³µÄÆþ¤ê¤·¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬Í½È÷Èñ¤¬3Ãû±ß¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÃæÅì¾ðÀª¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÃæ¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤áËüÁ´¤ÎÈ÷¤¨¤ò¼è¤ë¤â¤Î¡×¤À¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
ÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤ÎºâÀ¯±éÀâ¤ËÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Áµ¿¤Ç¡¢ÃæÆ»¤Î²¬ËÜÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡¢ÃæÆ»¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨Æ°µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÍ½È÷Èñ¤ÏËÜÍè¡¢Í½¸«¤·¤¬¤¿¤¤»ö°Æ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºâÀ¯Ì±¼ç¼çµÁ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¶Ë¤á¤ÆÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀ¯ÉÜ°Æ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¿¤Ë»Ù½Ð¤¹¤ë¤«ÉÔÌÀ³Î¤ÊÍ½È÷Èñ¤ÇÀÑ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÄÊÌ¤Î¹àÌÜ¤È¤·¤ÆÊäÀµÍ½»»¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÊäÀµÍ½»»¤ÏÃæÅì¾ðÀª¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÊª²ÁÆ°¸þ¤ä·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÃí»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤ä·ÐºÑ³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎºÇ¾®²½¤Î´ÑÅÀ¤«¤éËüÁ´¤ÎÈ÷¤¨¤ò¼è¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Öº£¸å¤ÎËüÁ´¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÃæÅì¾ðÀªÅùÂÐ±þÍ½È÷Èñ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤â³èÍÑ¤·°ú¤Â³¤Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Îºâ¸»¤Ë´Ø¤·¤Æ²¬ËÜ»á¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ïºâ¸»¤òÆÃÎã¸øºÄ¤ÇÏÅ¤¦°ìÊý¡¢Á°Ç¯ÅÙÊ¬¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¸º³Û¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢È¯¹ÔÁí³Û¤ÏÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¡¢°ÙÂØ¤âÉÔ°ÂÄê¤Êº£¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁí³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï»Ô¾ì¤ÎÉÔ°Â¤ÏÊ§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Î´ð¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ê¤É¤ÇÏÅ¤¦¤è¤¦Äó°Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢´ð¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ïº¤Æñ¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÎÊäÀµÍ½»»¤ÎºÐÆþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¿¤Ë¶ÛµÞÀ¤Î¤¢¤ë°ì»þÅª¤ÊÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÎã¸øºÄ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾Êý¡¢Á°Ç¯ÅÙÊ¬¤ÎÆÃÎã¸øºÄ¤Î¤¦¤Á3Ãû±ßÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¹Ô¤»¤º¤ËºÑ¤à¸«¹þ¤ß¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸øºÄÈ¯¹ÔÍ½Äê³ÛÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÃæ¤Ø¤ÎÈ¯¹ÔÁí³Û¤ÏÁý¤ä¤µ¤º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ñºÄ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼Â¹Ô²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¬ËÜ»á¤¬¡¢ºâÀ¯ÌÌ¤ä¸øÊ¿À¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÖËÜÁ¼ÃÖ¤Ï·ãÊÑ´ËÏÂÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¸åÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸»Ù±çÃ±²Á¤ò´Þ¤á»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤ò½ÀÆð¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£