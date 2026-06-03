Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦²¦Äç¼£²ñÄ¹¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó°ì¼þ´÷¤Ë»×¤¤¡ÖÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×
¡¡Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î²¦Äç¼£²ñÄ¹¤¬3Æü¡¢µåÃÄ¹Êó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºòÇ¯6·î3Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆÉÇäµð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤ËºÝ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3·î¤Ë¤Ï¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡ÈON¥³¥ó¥Ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤È²¦²ñÄ¹¡£º£²ó¡¢¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Î¹Î©¤Ã¤Æ°ìÇ¯¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜÌîµå³¦¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£1958Ç¯¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢°ÂÂÇ2471¡¦ËÜÎÝÂÇ444¡¦ÂÇÅÀ1522¡¦ÂÇÎ¨.305¡£1974Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö²æ¤¬µð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦µå»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¸À¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤è¤êÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2ÅÙÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¯¡£¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£2001Ç¯¤ËÆ±¥Á¡¼¥à¤Î½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯6·î3Æü¸áÁ°6»þ39Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3·î¤Ë¤Ï¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡ÈON¥³¥ó¥Ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤È²¦²ñÄ¹¡£º£²ó¡¢¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Î¹Î©¤Ã¤Æ°ìÇ¯¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜÌîµå³¦¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£