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ABD Teknik Direktörü Pochettino, oyuncularına su molasında bilgisayar üzerinden taktik verdi. pic.twitter.com/qe5JSVeeJ4— BPT (@bpthaber) May 31, 2026