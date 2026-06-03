¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë¥ß¥Á¥§¥ë»á¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡Äº£µ¨¤Þ¤Ç¥¸¥í¡¼¥Ê¤ò»Ø´ø
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï2Æü¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë¥ß¥Á¥§¥ë»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó¤Ï2028Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢º£Ç¯1·î¤«¤éº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î·ÀÌó¤ÇÆ±DFÉÚ°Â·òÍÎ¤¬½êÂ°¤·¤¿¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨¡¢¥è¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥Ï¸µ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥°¥ê¥à»ÃÄê´ÆÆÄ¤âº£Ç¯3·î¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥è¥ó¥°¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¤¬°ú¤·Ñ¤®¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥ß¥Á¥§¥ë»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß50ºÐ¤Î¥ß¥Á¥§¥ë»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ç»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¸å¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¥¸¥í¡¼¥Ê¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£1Ç¯ÌÜ¤Ë¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËö¤Ë¾º³Ê¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö81¡×¤Î3°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¤ËÆ³¤¯¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤¬Â¾¥¯¥é¥Ö¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï16°Ì¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï19°Ì¤Ç2Éô¹ß³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢Àè·î29Æü¤Ë¥¸¥í¡¼¥Ê¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¯¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¥ß¥Á¥§¥ë»á¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÌ¾¹â¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼ã¤¯ºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡Ê¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î»ä¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÅ¯³Ø¤ä»ä¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¡£Èà¤Ï»ä¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤òËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤ºÀ®¸ù¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢º£Ç¯1·î¤«¤éº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î·ÀÌó¤ÇÆ±DFÉÚ°Â·òÍÎ¤¬½êÂ°¤·¤¿¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨¡¢¥è¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥Ï¸µ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥°¥ê¥à»ÃÄê´ÆÆÄ¤âº£Ç¯3·î¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥è¥ó¥°¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¤¬°ú¤·Ñ¤®¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥ß¥Á¥§¥ë»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¯¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¥ß¥Á¥§¥ë»á¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÌ¾¹â¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼ã¤¯ºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡Ê¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î»ä¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÅ¯³Ø¤ä»ä¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¡£Èà¤Ï»ä¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤òËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤ºÀ®¸ù¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×