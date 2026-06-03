¥¿¥ß¥ä¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/48 ¥á¥Ã¥µー¥·¥å¥ß¥Ã¥È Bf109 G-6 ¸å´üÀ¸»º·¿¡×¤¬7·î11Æü¤´¤íÈ¯Çä
¡Ú1/48 ¥á¥Ã¥µー¥·¥å¥ß¥Ã¥È Bf109 G-6 ¸å´üÀ¸»º·¿¡Û 7·î11Æü¤´¤í È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§4,290±ß
¡¡¥¿¥ß¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/48 ¥á¥Ã¥µー¥·¥å¥ß¥Ã¥È Bf109 G-6 ¸å´üÀ¸»º·¿¡×¤ò7·î11Æü¤´¤í¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,290±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥É¥¤¥Ä¶õ·³¤Î¼çÎÏÀïÆ®µ¡¡Ö¥á¥Ã¥µー¥·¥å¥ß¥Ã¥È Bf109¡×¤ÎG-6¥¿¥¤¥×¤Î¸å´üÀ¸»º·¿¤ò1/48¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Á´Ä¹188mm¡¢Á´Éý207mm¤Ç¡¢Àº×û¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äµ¡¼óÂ¦ÌÌ¤Î¡Ö¥Ü¥¤¥ì¡×¤âÀµ³Î¤Ë¥â¥Ç¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¡½ÆÃÆÆ»¹Â¥Ñ¥Í¥ë¤äµ¡¼ó±¦Â¦ÌÌ¤Î¾®¥Ð¥ë¥¸¡¢¡Ö¥¨¥ë¥é¥Ï¥¦¥Ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²þÎÉ·¿¥¥ã¥Î¥Ôー¤Ê¤É¸å´üÀ¸»º·¿¤ÎÆÃÄ§¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥éーÉÕ¤¤ÎÉ÷ËÉ¤ä¡¢µÓ¸ËÈâ¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍµ¡¤âÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼çÍã²¼ÌÌ¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆÈ¯¼ÍÅû¤â¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¿Í·Á1ÂÎ¡¢¥É¥¤¥Ä¶õ·³¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¶õ·³¤Î¥Þー¥¥ó¥°4¼ïÎà¡¢¥«¥éーÅÉÁõ¿ÞÉÕ¤¡£
COPYRIGHT (C)TAMIYA,INC.ALL RIGHTS RESERVED.