WÇÕÌÜÁ°¤Î¥á¥¥·¥³¡¢Â¿¤¯¤Î´ØÏ¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Ì¤´°À®
ÊÆ¹ñ¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤¬¶¦Æ±¼çºÅ¤¹¤ë2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢6·î11Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤¬´ÑÀïµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á·×²è¤·¡¢·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤Ç¤¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Âç²ñÆüÄø¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¹ñÆâ3ÅÔ»Ô¤Ç·×13»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¥Ï¥ê¥¹¥³½£¤Î½£ÅÔ¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¤È¥Ì¥¨¥Ü¡¦¥ì¥ª¥ó½£¤Î½£ÅÔ¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4»î¹ç¡¢¼óÅÔ¥á¥¥·¥³»Ô¤Ç¤Ï³«ËëÀï¤ò´Þ¤à5»î¹ç¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«ºÅ3ÅÔ»Ô¤Ï¸òÄÌ¡¢¶õ¹Á¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢ÅÔ»Ô¤Î¸½Âå²½²þ½¤¤Ë·×80²¯¥É¥ë°Ê¾å¤òÅêÆþ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥á¥¥·¥³»ÔÆîÉô¤Î¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¢¥¹¥Æ¥«¡Ê¥¢¥¹¥Æ¥«¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤Ï6·î11Æü¡¢¥á¥¥·¥³ÂåÉ½ÂÐÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Î³«ËëÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÉÕÂ°»ÜÀß¤Î·úÀß¤¬´ü¸ÂÄÌ¤ê¤Ë´°Î»¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ°¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥ëÏ©Àþ¤Ï2Î¾ÊÔÀ®¤ÎÎó¼Ö¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢8Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥¦¡¼¥Ð¡¼¡ÊUber¡Ë¤Î±¿Å¾¼ê¤ä¥¿¥¯¥·¡¼ÇÛ¼Ö¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Þ¤À²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½ÂÐ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½Àï¤ò´Þ¤à4»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤ËÃÏ²¼Å´·ÏÅý¤ÎÁí±äÄ¹¤ò2ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Àþ¤Î¹©»ö´°Î»¤Ï2027Ç¯°Ê¹ß¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CGTN Japanese¡Ë