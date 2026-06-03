Æü»º¤Î¡Ö·Ú¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×!? ¤á¤Á¤ã¾®¤µ¤Ê¡Ö¡È¸åÎØ¶îÆ°¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª¡Ö³«È¯¿Ø¤Î¡È¥¯¥ë¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¡É¤¬¥¹¥´¥¤¡×¡Ö¤¢¤Î´¶Æ°¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¡ª Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ³«È¯¤·¤¿¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¥Ù¥Ó¥£¡×¤ËÂçÃíÌÜ¡ª
Æü»º¤Î¡Ö·Ú¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×!? ¤á¤Á¤ã¾®¤µ¤Ê¡Ö¡È¸åÎØ¶îÆ°¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª
¡¡Æü»º¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¡£
¡¡2026Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦Á´ÂÎ¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¡Ö¡È·Ú¡É¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê27Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ëÆü»º¤Î»ÑÀª¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ò¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼¡À¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ª¤è¤½60Ç¯Á°¤Î¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡¢Æü»º¤¬Ì¤Íè¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°éÀ®¤Î¤¿¤á¤ËËÜµ¤¤Ç³«È¯¤·¤¿¡ÖÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢1965Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¥Ù¥Ó¥£¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë³«±à¤·¤¿»ùÆ¸¸üÀ¸»ÜÀß¡Ö¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ËÜÊª¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾¤òÂÎ¸³¤·¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎµ¡³£¹©¶È¤¬À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿200cc¤Î·Ú¾¦ÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥³¥Ë¡¼¡¦¥°¥Ã¥Ô¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü»º¤Ï¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ÂÁ´¤«¤ÄËÜ³ÊÅª¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¥Ù¥Ó¥£¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹2960mm¡ßÁ´Éý1420mm¡ßÁ´¹â1245mm¤È¡¢¸½Âå¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡ÈÍ·±àÃÏ¤ÎÍ·¶ñ¡É¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ò´°Á´¤ËÄ¶¤¨¤¿¡¢¼Â¼Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¹½Â¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ10ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë200cc¤Î¶õÎäÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¸åÎØ¤ò¶îÆ°¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤âÍÆ°×¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸½ºß¤Î¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¼Ö¤ËÄÌ¤¸¤ë¥È¥ë¥¯¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿2¥Ú¥À¥ëÊý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ï©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤òµÛ¼ý¤¹¤ë»ÍÎØÆÈÎ©·ü²Í¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¡¢´Ý·¿¥á¡¼¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥é¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥Ô¥Ë¥ª¥ó¼°¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°µ¡¹½¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â»þÂ®¤Ï30¥¥í¤ËÃ£¤¹¤ëÀÇ½¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆü»º¤Ï¤³¤Î¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¥Ù¥Ó¥£¤ò100ÂæÀ½Â¤¤·¡¢¤³¤É¤â¤Î¹ñ¤Ø¤È´óÂ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¥Ù¥Ó¥£¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¼«Æ°¼Ö°¦¹¥²È¤ä¡¢Åö»þ¼ÂºÝ¤Ë±¿Å¾¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¡¹¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤ª¡Á¡ª»Ò¤É¤â¤Îº¢¤³¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À»þ¤Î´¶Æ°¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤ò°¦¤¹¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸ì¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¥Ù¥Ó¥£¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍ·¶ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤â´°Á´¤Ë¼Â¼Ö¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂ¤¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÅö»þ¤ÎÆü»º¤Î³«È¯¿Ø¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿··¿Z¤¬½Ð¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤±¤É¡¢º£¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¥Ù¥Ó¥£¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤¬°é¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤Î¿Ê²½¤¬Â³¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Îº¬ËÜÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¥Ù¥Ó¥£¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¯Âå¤äÌÜÅª¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÁà¤ë´î¤Ó¤òÄó¶¡¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Æ°¼ÖÊ¸²½¤ò°é¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æü»º¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ëÅ¯³Ø¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æº£¤âÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£