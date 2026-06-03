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¥Ð¥ë¥Á¥Ã¥¯³¤±¿»Ø¿ô=06/02»þÅÀ=
¥Ð¥ë¥Á¥Ã¥¯³¤±¿»Ø¿ô
3205¡ÊÁ°ÆüÈæ¡§-0.53%¡Ë
¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
854¡ÊÁ°ÆüÈæ¡§0.12%¡Ë
¥Ñ¥Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
2321¡ÊÁ°ÆüÈæ¡§-0.98%¡Ë
¡ö¥Ð¥ë¥Á¥Ã¥¯³¤±¿»Ø¿ô¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥±ー¥×¥µ¥¤¥º¤Ê¤ÉÁ¥Çõ¤Î¥µ¥¤¥º¤´¤È¤Î³¤¾å±¿ÄÂ»Ø¿ô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Áí¹ç»Ø¿ô¡£
¥Ð¥ë¥Á¥Ã¥¯³¤±¿»Ø¿ô
3205¡ÊÁ°ÆüÈæ¡§-0.53%¡Ë
¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
854¡ÊÁ°ÆüÈæ¡§0.12%¡Ë
¥Ñ¥Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
2321¡ÊÁ°ÆüÈæ¡§-0.98%¡Ë
¡ö¥Ð¥ë¥Á¥Ã¥¯³¤±¿»Ø¿ô¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥±ー¥×¥µ¥¤¥º¤Ê¤ÉÁ¥Çõ¤Î¥µ¥¤¥º¤´¤È¤Î³¤¾å±¿ÄÂ»Ø¿ô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Áí¹ç»Ø¿ô¡£