¿·¤¿¤ÊËâË¡¤ÏÇ¢Ï©·ëÀÐ¡ª¡Ö°ÛÀ¤³¦¥¨¥ë¥ÕÂ¼¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡×Âè8ÏÃ¤¬¸ø³«¡£¥¨¥ë¥ÕÂ¼¤ËÇ÷¤ë´íµ¡¡ª
¡ÚÂè8ÏÃ¡Û 6·î3Æü¸ø³«
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
Âè8ÏÃ¤òÆÉ¤à
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï6·î3Æü¡¢¤¼¤í¤è¤ó»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö°ÛÀ¤³¦¥¨¥ë¥ÕÂ¼¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡×Âè8ÏÃ¤òCOMIC¥á¥Æ¥ª¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÁÔÆó¤¬¿·¤¿¤ÊËâË¡¤ò¥·¥³¥ó¤Ë¶µ¤ï¤ë¡£½éÊâÅª¤ÊËâË¡¤â¾å¼ê¤¯»È¤¨¤Ê¤¤ÁÔÆó¤À¤¬¡¢ÀÐ²½ËâË¡¤ÎÈë±üµÁ¡ÖÇ¢Ï©·ëÀÐ¤ÎËâË¡¡×¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ú6/3¹¹¿·¡Û- COMIC¥á¥Æ¥ª (@comicmeteor) June 3, 2026
¢¡¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡ß¥¨¥ë¥Õ¤Î°ÛÀ¤³¦·Ù»¡(¥é¥Ö)¥³¥á¥Ç¥£¡ª¢¡
¡Ø°ÛÀ¤³¦¥¨¥ë¥ÕÂ¼¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡Ù
Âè8ÏÃ
Ê¿ÏÂ¥Ü¥±¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¥ÕÂ¼¤ËËâ²¦¤¬¹ßÎ×!?
¤½¤¦¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢¥·¥³¥ó¤«¤éËâË¡¤ò¶µ¤ï¤ëÁÔÆó¡£
¤·¤«¤·¡¢½¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ¢Ï©·ëÀÐ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ËâË¡¤Ç!?
[COMIC¥á¥Æ¥ª] https://t.co/r0u9whs3HS pic.twitter.com/vl4WynqDpf
¢¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥á¥Æ¥ª¡Ö°ÛÀ¤³¦¥¨¥ë¥ÕÂ¼¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡×¤Î¥Úー¥¸
(C)¤¼¤í¤è¤ó¡¦COMIC¥á¥Æ¥ª