70Âå¤ÎÊì¤Î¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤¬Ëè·î¡Ö1Ëü2000±ß¡×¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÅ¹°÷¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¥×¥é¥ó¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¹âÎð¼Ô¸þ¤±¥×¥é¥ó¡É¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÎð¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¡×
¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤Î¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¹â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î1Ëü2000±ßÄøÅÙ¤ÎÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î¥×¥é¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤¬¸¶°ø¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÃ¼ËöÂå¶â¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¡×¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢·î¡¹¤Î³äÉê¶â¤¬3000±ß¤«¤é5000±ßÄøÅÙ²Ã»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÉÔÍ×¤ÊÍÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÉÕÂÓ¤Ç¤¹¡£·ÀÌó»þ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡×¤ä¡ÖÃ¼Ëö¸Î¾ãÊÝ¾Ú¡×¡Ö¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ê¤É¤¬¡¢·î³Û¿ôÉ´±ß¤«¤é¿ôÀé±ßÃ±°Ì¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç¤¹¡£LINE¤äÅÅÏÃ¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹â³Û¤Ê¡Ö»È¤¤ÊüÂê¥×¥é¥ó¡×¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤ÎÌÀºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²¿¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸«Ä¾¤·¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µì¥×¥é¥óÊüÃÖ¤äÉÔÉ¬Í×¤Ê¡ÖÅÅÏÃ¤«¤±ÊüÂê¡×¤¬²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À
¡Ö¹âÎð¼Ô¸þ¤±¥×¥é¥ó¤À¤«¤é°Â¿´¡×¤È±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Å¤¤¥×¥é¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³ä°Â¤Ê¿·¥×¥é¥ó¤ä³ä°úÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë³ä¹â¤ÊÎÁ¶â¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬²»À¼ÄÌÏÃ¤Î¡Ö¤«¤±ÊüÂê¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ï¢Íí¤ä¶ÛµÞ»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤«¤±ÊüÂê¥×¥é¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤ÉÄÌÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏLINEÄÌÏÃ¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤±ÊüÂê¥×¥é¥ó¤ò²òÌó¤¹¤ë¤«¡¢¤è¤ê°Â²Á¤Ê¡Ö5Ê¬´ÖÄê³Û¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥ó¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·î³Û1000±ß°Ê¾å¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ê°ÂSIM¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ÇÇ¯´Ö12Ëü±ß°Ê¾å¤Î¸ÇÄêÈñ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤â¡ª
Ëè·î¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò1Ëü2000±ß¤«¤éÂçÉý¤Ë²¼¤²¤ëºÇ¤âÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢³Ê°ÂSIM¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢20¥®¥¬¥Ð¥¤¥È¤Î¥×¥é¥ó¤Ê¤é·î³ÛÌó3000±ß¡¢4¥®¥¬¥Ð¥¤¥È¤Ê¤é·î³Û1000±ßÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·î³Û1Ëü2000±ß¤«¤é·î³Û2000±ß¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ëè·î1Ëü±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÇ¯´Ö¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢12Ëü±ß¤â¤Î¸ÇÄêÈñ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
12Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤ÎÎ¹¹ÔÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤ê¡¢À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡´ï¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤ê¡¢¾Íè¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤ËÈ÷¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²È·×¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ñ¶â¤ò¡¢À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ä¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·ÀÌóÆâÍÆ¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤È¿Æ»Ò¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬ÂçÀÚ
¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤ÇÍý²ò¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¸½ºß·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¾¶á¿ô¥ö·îÊ¬¤ÎÍøÍÑÌÀºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤ÎÆâÌõ¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²È·×¤ËÀê¤á¤ëÄÌ¿®Èñ¤Î³ä¹ç¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Â³¤¯¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÎÏ¤ÊËÉ±Òºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¿Æ»Ò¤ÇÄÌ¿®·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¤¡¢²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー