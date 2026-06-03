¥³¥¯¥è¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¥Ü¥Ç¥£¤¬Èþ¤·¤¤¿·¥·¥êー¥º¡ÖTRANSPARENT MECHANISM¡×¤ò6·î10Æü¤è¤êÈ¯Çä¡Ö¿Ë¤Ê¤·¥¹¥Æー¥×¥éー¡ã¥Ï¥ê¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡ä¡×¤Ê¤É3À½ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÖTRANSPARENT MECHANISM¡×¥¤¥áー¥¸
¡¡¥³¥¯¥è¤Ï¡¢¿·¥·¥êー¥º¡ÖTRANSPARENT MECHANISM¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È ¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ë¡×¤ò6·î10Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È ¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤Ï¡¢¡Ö¿Ë¤Ê¤·¥¹¥Æー¥×¥éー¡ã¥Ï¥ê¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡ä¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¡×¡¢¡Ö£²Way·ÈÂÓ¥Ï¥µ¥ß¡ã¥Ï¥³¥¢¥±¡ä¡×¡¢¡Ö¥Æー¥×¤Î¤ê¡ã¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡ä¡×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÆ©ÌÀ¤Ë¤·¤¿¿·¥·¥êー¥º¡£»È¤¤¿´ÃÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ½ÉÊËÜÂÎ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÆ©ÌÀ¤Ë¤·¡¢Ãæ¤Îµ¡Ç½¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸¶ñ¤Î¹âµ¡Ç½²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Æ±¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë»È¤¤¼ê¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¾¦ÉÊ²½¡£ÆâÉô¤ÎÉôÉÊ¤¬¸«¤¨¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤È¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Ë¤Ê¤·¥¹¥Æー¥×¥éー¡ã¥Ï¥ê¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡ä¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¡×¡¢¡Ö£²Way·ÈÂÓ¥Ï¥µ¥ß¡ã¥Ï¥³¥¢¥±¡ä¡×¡¢¡Ö¥Æー¥×¤Î¤ê¡ã¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡ä¡×¤Î3¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¼ù»é¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë¿§¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢³Æ¼ïWhite¡¢Black¡¢Red¡¢Green¤Î4¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡Ö¿Ë¤Ê¤·¥¹¥Æー¥×¥éー¡ã¥Ï¥ê¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡ä¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦TM¡Ë¡×¡¢¡Ö£²Way·ÈÂÓ¥Ï¥µ¥ß¡ã¥Ï¥³¥¢¥±¡ä¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¿Ï¡¦TM¡Ë¡×¤¬³Æ1,650±ß¡¢¡Ö¥Æー¥×¤Î¤ê¡ã¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡ä¡ÊËÜÂÎ¡¦TM¡Ë¡×¤¬³Æ605±ß¡£¥³¥¯¥èÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Æー¥×¤Î¤ê¡ã¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡ä¡Ê¤Ä¤áÂØ¤¨ÍÑ¥Æー¥×¡¦TM¡Ë¡×¤¬462±ß¡£
¢¢¡ÖTRANSPARENT MECHANISM¡×ÈÎÇä¥Úー¥¸
¡ÖTRANSPARENT MECHANISM¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡Ê1¡Ë¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£
¡¡Á¡ºÙ¤Ê¿§ÉÕ¤±¤ÈÆ©ÌÀÅÙ¤òÄÉµá¤·¡¢¼ù»éÁÇºà¤Ê¤¬¤é¤â¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£Ãæ¤Îµ¡¹½¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶
¡Ê2¡Ë²ÄÆ°¥Ñー¥Ä¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー
¡¡Æ°¤¯¥Ñー¥Ä¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ©ÌÀ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤òÄ¾´¶Åª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¼ù»é¥ê¥ó¥°¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー
¡Ê3¡Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤È¥â¥À¥ó¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°
¡¡Æ©ÌÀ¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¡£¥ì¥È¥í¤Ê¶õµ¤´¶¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤«¤Ä¥â¥À¥ó¤Ê¿§¹ç¤¤
¡ÖTRANSPARENT MECHANISM¡×¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡Ö¿Ë¤Ê¤·¥¹¥Æー¥×¥éー¡ã¥Ï¥ê¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡ä¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¡×
¡¡¥Ï¥ê¥Ê¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¤Ï2009Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿Ë¤Ê¤·¥¹¥Æー¥×¥éー¡£¶âÂ°¿Ë¤ò»È¤ï¤º¡¢»æ¼«ÂÎ¤Ç¤È¤¸¤ë¤Î¤Ç´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤ä°û¿©Å¹¤Ç¤Îºî¶È¤Ê¤É¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ï¡¢¼ê¤Î¾®¤µ¤Ê¿Í¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡£¥Ü¥Ç¥£¤¬Æ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¤ÎÉôÉÊ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¡¢»æ¤ò¤È¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥éー¤ÏWhite¡¢Black¡¢Red¡¢Green¤Î4¿§¡£¡ÚKOKUYO TRANSPARENT MECHANISM ¥Ï¥ê¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡Û
¡Êº¸¤«¤é¡ËWhite¡¢Black¡¢Red¡¢Green
¡Ö£²Way·ÈÂÓ¥Ï¥µ¥ß¡ã¥Ï¥³¥¢¥±¡ä¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¿Ï¡Ë¡×
¡¡¡Ö£²Way·ÈÂÓ¥Ï¥µ¥ß¡ã¥Ï¥³¥¢¥±¡ä¡×¤Ï2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢ÃÊ¥Üー¥ë³«º¤ËÊØÍø¤Ê·ÈÂÓ¥Ï¥µ¥ß¡£¥«¥Ã¥¿ー¤È¥Ï¥µ¥ß¤¬1ËÜ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÊ¥Üー¥ë¤Î³«º¤«¤é¾¦ÉÊ¤Î¥¿¥°ÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥×¥ì¥¹¤Î¤¿¤áÊÒ¼ê¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¥µ¥Ã¤È¥âー¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥¬¥¤¥É¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¹¥àー¥º¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡£Æ©ÌÀ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë»þ¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÆ°¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥«¥éー¤ÏWhite¡¢Black¡¢Red¡¢Green¤Î4¿§¡£¡ÚKOKUYO TRANSPARENT MECHANISM ¥Ï¥³¥¢¥±¡Û
¡Êº¸¾å¤«¤é¡ËWhite¡¢Black¡¢Red¡¢Green
¡Ö¥Æー¥×¤Î¤ê¡ã¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡ä¡×
¡¡¡Ö¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡×¥·¥êー¥º¤Ï2005Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²Ù¿ô2²¯¸Ä°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Æー¥×¤Î¤ê¥·¥êー¥º¡£ÆüËÜ½é¤Î¥É¥Ã¥È¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥Æー¥×¤Î¤ê¤Ç¡¢¤Î¤êÀÚ¤ì¤¬¤è¤¯¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÅ½¤êÉÕ¤±¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤¬Æ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Î¤ê¤ò°ú¤¤¤¿ºÝ¤Î¥®¥¢¤Î²óÅ¾¤ò¡¢²»¤È¤â¤Ë»ë³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¥«¥éー¤ÏWhite¡¢Black¡¢Red¡¢Green¤Î4¿§¡£¥ê¥Õ¥£¥ë¡ÊµÍ¤áÂØ¤¨¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æー¥×¤Î¤ê¡ã¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡ä¡Ê¤Ä¤áÂØ¤¨ÍÑ¥Æー¥×¡¦TM¡Ë¡×¤Ï¥³¥¯¥èÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚKOKUYO TRANSPARENT MECHANISM ¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡Û
¡Êº¸¤«¤é¡ËWhite¡¢Black¡¢Red¡¢Green
¡ÖTRANSPARENT MECHANISM¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È ¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ë¡×
¡¦¡Ö¿Ë¤Ê¤·¥¹¥Æー¥×¥éー¡ã¥Ï¥ê¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡ä¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦TM¡Ë¡×/²Á³Ê¡§³Æ1,650±ß
¡¦¡Ö£²Way·ÈÂÓ¥Ï¥µ¥ß¡ã¥Ï¥³¥¢¥±¡ä¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¿Ï¡¦TM¡Ë¡×/²Á³Ê¡§³Æ1,650±ß
¡¦¡Ö¥Æー¥×¤Î¤ê¡ã¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡ä¡ÊËÜÂÎ¡¦TM¡Ë¡×/²Á³Ê¡§³Æ605±ß
¡¦¥Æー¥×¤Î¤ê¡ã¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡ä¡Ê¤Ä¤áÂØ¤¨ÍÑ¥Æー¥×¡¦TM¡Ë/²Á³Ê¡§462±ß
¢¨¥Æー¥×¤Î¤ê¡ã¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥Êー¡ä¡Ê¤Ä¤áÂØ¤¨ÍÑ¥Æー¥×¡¦TM¡Ë¤Ï¥³¥¯¥èÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¸ÂÄê
¡Ú¥³¥¯¥èÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦THE CAMPUS SHOP
¡¦KOKUYODOORS
¡¦¥³¥¯¥è¸ø¼°¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¥³¥¯¥è¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹