¹ÄÂ²¿ô³ÎÊÝºö¤á¤°¤ëÁ´ÂÎ²ñµÄ¡¡8Æü¤Ë³«ºÅ¤ÇÄ´À°
¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤ò¤á¤°¤ë¡ÖÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¡×°Æ¤¬8Æü¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¡×°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÀè½µ¡¢¿¹½°±¡µÄÄ¹¤¬¢§½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ¤Ä°Æ¤È¡¢¢§µìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤òÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ¹ÄÂ²¤Ë·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ðËÜÅª¤ËÂÅÅö¡×¤È¤¹¤ë¸¶°Æ¤ò»²µÄ±¡¤ÎµÄÄ¹¤È½°»²¤ÎÉûµÄÄ¹¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±º£·î2Æü¤Ë¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º¡¢¶á¤¯ºÆ¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
4¿Í¤¬¹ç°Õ¤¹¤ì¤ÐÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¡ÖÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¡×°Æ¤È¤·¤Æ¼¨¤·¡¢³ÆÅÞ¤«¤é°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ò8Æü¤Ë³«¤¯Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ²ñµÄ¤Ç°Æ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñÃæ¤Ë¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£