ÊÆ£Ò¡õ£Â²Î¼ê ¥Ô¡¼¥Ü¡¦¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¤µ¤ó»àµî¡¡¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤ä¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ£Ò¡õ£Â²Î¼ê¤Î¥Ô¡¼¥Ü¡¦¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤¬£²ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡££·£µºÐ¤À¤Ã¤¿¡£»à°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÏÀè·î£³£±Æü¡¢¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Ç¾Â´Ãæ¤Ç¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Ü¡¦¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¤Ï£²ÅÙ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼·ó¥Ð¥é¡¼¥É²Î¼ê¤Ç¡¢¤½¤Î»à¤ò¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤È¤È¤â¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö£²£°£²£¶Ç¯£¶·î£²Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÊÆ¹ñÅìÉô»þ´Ö¡Ë¡¢²ÈÂ²¤È¿Æ¤·¤¤¿Í¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢°Â¤é¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¿´ÃÏ¤è¤¤³ê¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÊ¹¤¯¤â¤Î¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¤Ï£±£¹£¸£³Ç¯¡¢¥í¥Ð¡¼¥¿¡¦¥Õ¥é¥Ã¥¯¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ö°¦¤Î¥»¥ì¥Ö¥ì¥¤¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡Ö¥æ¥¢¡¼¡¦¥ë¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥¢¡¦¥é¥ô¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥ß¡¼¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¡Ê£±£¹£¹£±Ç¯¡Ë¤Ï¥»¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¡¢¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡Ê£¹£²Ç¯¡Ë¤Ï¥ì¥¸¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥È¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¡¦¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£½Ð¿È¤Î¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢£±£¹£·£°Ç¯Âå¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦£Ò¡õ£Â¥Ð¥ó¥É¤Î¥â¡¼¥¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥é¡¼¥É¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢¥Ð¥ó¥°¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤È·ÀÌó¤·¡¢£±£¹£·£¶Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ð£å£á£â£ï¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ô¥È¥ë¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£