¼ý³Ï´Ö¶á¤Î¾®Çþ ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤¬¡È¸Ð¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÄŽ¢º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤Ž£ »°½Å¸©¤òÃæ¿´¤ËÈï³²
ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ç¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤¬¿»¿å¤¹¤ëÈï³²¤â¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼ý³Ï´Ö¶á¤Î¾®Çþ ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤¬¡È¸Ð¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÄŽ¢º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤Ž£ »°½Å¸©¤òÃæ¿´¤ËÈï³²
¡Ê¾¾ËÜÆ»Ìï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー 3Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬²á¤®¡Ë
»°½Å¸©¾¾ºå»Ô´òÌîÊ¿À¸Ä®¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï°ìÂÓ¤¬¿»¿å¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ÇÆóÌÓºî¤Ç¾®Çþ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¼ý³Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤«¤éËÌ¤Ë400m¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢ÀÖÀî¤È¤¤¤¦ÀîÉý3m¤°¤é¤¤¤ÎÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬²¿¤«¤·¤é±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Øº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿»¿å¤Ï¡¢3Ç¯～5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Î¥Úー¥¹¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÉ÷¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¸ÃæÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¤â¤³¤¦¤Ê¤ë¡Ù¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£