·Ù»¡´±¤¬ÌÖ¤ò¼ê¤ËÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÉ¸Åª¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡× ¡ÈÃ¦Áö»ö·ï¡É¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ë ÊÆ
¡¡ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡¢ÌÖ¤ò¤â¤Ã¤¿·Ù»¡´±¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤À¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë·Ù»¡´±¢ª¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Êá³Í¤Î½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏµîÇ¯¤âÆ±¤¸»ÜÀß¤«¤éÃ¦Áö»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç¤Ï¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤òÌµµö²Ä¤Ç»ô°é¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢Æ¨¤²½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ä¤¿¤À¤ÎÆü¾ï¶ÈÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÃÏ¸µ·Ù»¡¤ÎÅê¹Æ¡Ë
¡¡¤Ê¤ó¤È¤â¥«¥ë¥¬¥ë¡Á¡Ê·Ú¡¹¡Ë¤ÈÃ¦Áö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤Î¤è¤¦¤À¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë