58ºÐ¡¦À¾ÀîÃé»Ö¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤··ãÊÑ¡¡¥ê¥¢¥ë¡Ö¥Ï¥ë¥¯¡×¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¨¥°¤¤¶ÚÆù¡×¡Ö¿ïÊ¬¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¡×¡¡Éã¤ÏÀ¾Àî¤¤è¤·
¡¡Ì¡ºÍ»Õ¡¦À¾Àî¤¤è¤·¡Ê79¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤ÇµÈËÜ¿·´î·à¤ÎÀ¾ÀîÃé»Ö¡Ê58¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÏÓ¤ä¸ª¤Î¶ÚÆù¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤!!!ÅØÎÏ¤Î»òÊª¡×ÆùÂÎ²þÂ¤¤·¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¤Ë·ãÊÑ¡ª58ºÐ¡¦À¾ÀîÃé»Ö¤Î¶ÚÆùÎ´¡¹¤Ê»Ñ
¡¡À¾Àî¤Ï¡Ö¤µ¤¡¡ªº£Æü¤«¤é6·î ºÇ¹â¤Î¤ªÅ·µ¤¤Ç¤¹ Æü¾Æ¤±¤·¤Þ¤¹¤Í!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»á¿À¤Ø¤Î»²ÇÒ¸å¤Ë¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¶ÚÆùÎ´¡¹¤Ê¾åÈ¾¿È¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂÀ¤¤ÏÓ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤Ïº£Ç¯¤ÎËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÌ¼¤«¤éÌã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡ÖHARD WORK NEVER STOPS¡ÊÅØÎÏ¤Ï·è¤·¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Âç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇØÃæ¤ÎÊ¸»ú¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÃå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Ï¥È¥ì¥Ñ¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥°¤¤¶ÚÆù¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¿ïÊ¬¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ï¥ë¥¯¡Ä¡Ä¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤!!!ÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÌã¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¤é¡¢¤è¤ê´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ä¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤!!!ÅØÎÏ¤Î»òÊª¡×ÆùÂÎ²þÂ¤¤·¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¤Ë·ãÊÑ¡ª58ºÐ¡¦À¾ÀîÃé»Ö¤Î¶ÚÆùÎ´¡¹¤Ê»Ñ
¡¡À¾Àî¤Ï¡Ö¤µ¤¡¡ªº£Æü¤«¤é6·î ºÇ¹â¤Î¤ªÅ·µ¤¤Ç¤¹ Æü¾Æ¤±¤·¤Þ¤¹¤Í!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»á¿À¤Ø¤Î»²ÇÒ¸å¤Ë¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¶ÚÆùÎ´¡¹¤Ê¾åÈ¾¿È¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂÀ¤¤ÏÓ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥°¤¤¶ÚÆù¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¿ïÊ¬¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ï¥ë¥¯¡Ä¡Ä¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤!!!ÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÌã¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¤é¡¢¤è¤ê´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ä¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£