¸½ÌòÊá¼ê¥°¥é¥É¥ë¡¢À©ÉþÃ¦¤®Çò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¶»¸µ¤¢¤é¤ï¡Ö¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡×Æ©¤±´¶¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤«¤é¤â
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÌîµå½÷»Ò¤Î»Ã¡Ê¤·¤Ð¤·¡¢27¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À©Éþ¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤ÏÌîµå¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡Ê»äÉþ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡Ä¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¡¢Ãã¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¥Ù¥¹¥È¤Î³ØÀ¸Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤®¡¢Çò¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¶»¸µ¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¡Ö²£¸þ¤¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç²£¸þ¤¤Î²èÁü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤»Ã¤â¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Ç¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨´é¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ïº°¿§¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ã¤Æ¸å¤í¤¬À¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡ª¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤³¤ì¡ª¡¡¤Ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡¡Á´Á³¸å¤íÂ¦¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆ©¤±´¶¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡¡»Ã¤¬ÉáÃÊ¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤¦¤í¤¦¤í¤¦¤í¤¦¤í¤¦¤í¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¸í²ò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡¡¸å¤í»Ñ¤â¤¤¤¤¤Í¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¥«¥ë¥Ð¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö²Ä°¦¤¤Íè¤¿¤è¤©¡Á¡×¡Ö»õ¤ò¸«¤»¤ë¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤¹¡¢Æ©¤±¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖÌîµå¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ã¤Ï·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡£¸½Ìò¤ÎÌîµå½÷»Ò¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÎÊá¼ê¡£ÌîµåÎò20Ç¯Ä¶¡£SNS¤Ç¤ÏÌîµå¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤Ç¡Ö150¥¥íÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÎÅê¹Æ¤â¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¡Ö¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£¼ñÌ£¤Ï³¨ËÜ¡¢¥·¡¼¥ë½¸¤á¡£¿ÈÄ¹155¥»¥ó¥Á¡£¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB93¡ÝW65¡ÝH91¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£