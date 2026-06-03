Íá¼¼¸þ¤±¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤âÅëºÜ¡¡Victor¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¡ØSP-C100BT¡ÙÅÐ¾ì
¡¡JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢Victor¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤êBluetoothÅëºÜ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¡ØSP-C100BT¡Ù¤ò6·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ËÜÂÎ¥«¥éー
¡¡ËÜµ¡¤ÏÌó10cm»ÍÊý¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¥Õ¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÄß¤ê²¼¤²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥¿¥ÆÃÖ¤¡¦¥è¥³ÃÖ¤¤ÎÁÐÊý¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë»È¤¨¤ë¡£ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð»ÅÍÍ¡ÊIP67ÁêÅö¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥¹¥ëー¥à¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¿å²ó¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ôー¥«ー¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×Ä´¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤ò»Ü¤·¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤Ê±¢±Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ËÜÂÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Victor¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¸¤¤Î¥Þー¥¯¡×¤ò¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¡¢¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î4¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂÎÀµÌÌ¤Ë50mm¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥é¥¸¥¨ー¥¿ー¤òÅëºÜ¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯¹¤¬¤ëÄã²»¤È¥¯¥ê¥¢¤Ê¹â²»¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¹â²»¼Á¥³ー¥Ç¥Ã¥¯AAC¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤äºÆÀ¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3¤Ä¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¡Ê¥Îー¥Þ¥ë/¥Ð¥¹¥ëー¥à/¥Ü¥¤¥¹¡Ë¤òÅëºÜ¡£¡Ö¥Ð¥¹¥ëー¥à¡×¥âー¥É¤Ï¡¢²»¤ÎÈ¿¶Á¤òÍÞ¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢Íá¼¼Æâ¤Ç¤Î²»¤ÎÏÄ¤ß¤ä¤³¤â¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¡£¡Ö¥Ü¥¤¥¹¡×¥âー¥É¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ç¿Í¤ÎÀ¼¤ÎÌÀÎÆÅÙ¤ò¹â¤á¡¢Æ°²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ºÇÂç15»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¡¢ËÜµ¡¤ò2ÂæÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥»¥Ñ¥ìー¥È¥³¥ó¥Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥ì¥ªºÆÀ¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡¢BluetoothÉ¸½àµ¬³Ê Ver.5.4¤ª¤è¤ÓPower Class 1¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë