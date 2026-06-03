ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¹¥µ¡¤Ç¿½¹ð·É±ó¡¡Å¨ÃÏ¤Ç°ÛÎã¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡Äº£µ¨7¸ÄÌÜ¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤
·É±ó7¸Ä¤Ï¥¦¥Ã¥É¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥ÊºÇÂ¿¥¿¥¤
¡ÚMLB¡ÛD¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥¢¥ê¥¾¥Ê¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤Î¹¥µ¡¤Ç¤Ï¿½¹ð·É±ó¤È¤Ê¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢²áµî4ÂÇÀÊ¤Ç2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Î¥½¥í¥«¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ï±¦ÍãÀþ¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤Ï¡¢½éµå¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ËÂÎÀª¤¬Êø¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Á¤é¤â±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤Ó¡¢²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤Æ»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿¡£¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Ø¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢4-2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡£ÀèÆ¬¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Â³¤¯¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤¬µ¾ÂÇ¤Ç·Ò¤¤¤ÇÂçÃ«¤Ë¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ò²ó¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¿Ø±Ä¤Ï¤¹¤°¤Ë·É±ó¤òÁªÂò¡£¾ìÆâ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ïº£µ¨7¸ÄÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥Ã¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤Îµ¾Èô¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë