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El carrito de asistencia médica dejó chalái a un jugador de la Liga de Portoviejo, en la Serie B de Ecuador, tras atropellarlo cuando transportaba a otro pelotero herido. pic.twitter.com/nJ7sDYjdq4— DiarioExtraPy (@DiarioExtraPy) May 31, 2026