ÊÆCBS¡¢´ÇÈÄÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÆÃÇÉ°÷¤ò²ò¸Û¡¡¿Í»ö¤Îºþ¿·½ä¤ê·Ð±Ä¿Ø¤È¾×ÆÍ
¡ÊCNN¡ËÊÆCBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï2Æü¡¢´ÇÈÄÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö60¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¡×¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÆÃÇÉ°÷¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ú¥ê¡¼»á¤ò²ò¸Û¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Î¿·»ØÆ³Éô¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±»á¤ÎÈãÈ½¤ò½ä¤ê¡¢·Ð±Ä¿Ø¤È¤Î´Ö¤Ç¶ÛÇ÷¤·¤¿²ñµÄ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë60¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥È¥ó»á¤Ï2ÆüÌë¡¢¥Ú¥ê¡¼»á°¸¤Æ¤ÎÊ¸½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±»á¤È¶¦¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ëÆ»¤òÃµ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·ÈÖÁÈ¤Î¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ú¥ê¡¼»á¤ÎÈ¿´¶¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±»á¤ÈCBS¤È¤Î¸ÛÍÑ·ÀÌó¤òÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤êÂ¨»þÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Èµ¤·¤¿¡£
1Æü¡¢¥Ú¥ê¡¼»á¤ÏÁ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë²ñµÄ¤Ç¥Ó¥ë¥È¥ó»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÄËÎõ¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢ÈãÈ½¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Éíå¡Ê¤·¤ó¤é¤Ä¡Ë¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤¹¤°¤Ë³°Éô¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤ØÏ³¤ì¡¢CBSÆâÉô¤Ç´íµ¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¥Ú¥ê¡¼»á¤ÏÊÔ½¸¼ç´´¤Î¥Ð¥ê¡¦¥ï¥¤¥¹»á¤¬¡¢¤³¤ÎÌ¾¹â¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ò¡Ö»¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¡£¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤Î·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¸µ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Ã´Åöµ¼Ô¤Î¥Ó¥ë¥È¥ó»á¤òÈÖÁÈ±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶¯¤¯°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
CBSÆâÉô¤Î°ìÉô´Ø·¸¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Ú¥ê¡¼»á¤¬¥ï¥¤¥¹»á¤Ë¼«Ê¬¤ò²ò¸Û¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤±¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ú¥ê¡¼»á¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¿Í¡¹¤Ï¡¢Æ±»á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ²ñµÄ¤Ç¤Î²£ÊÁ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ú¥ê¡¼»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÏÆ±»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤ÀÆ±Î½¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢60¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ú¥ê¡¼»á¤Ï2Æü¤«¤é²Æµ¨µÙ²Ë¤ËÆþ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤È¤Î¸á¸å¤Î²ñµÄ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ñµÄ¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥¹¡¢¥Ó¥ë¥È¥óÎ¾»á¤Ë²Ã¤¨¡¢CBS¥Ë¥å¡¼¥¹¼ÒÄ¹¤Î¥È¥à¡¦¥·¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼»á¤È¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ºÇ½é¤ËÊó¤¸¤¿¤½¤Î²ñµÄ¤Ï¡¢º£¸å¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2Æü¤ÎÌëÃÙ¤¯¡¢¥Ó¥ë¥È¥ó»á¤Ï60¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ú¥ê¡¼»á¤Î²ò¸Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¸½ñ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÆ±»á¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¸ÛÍÑ·ÀÌó½ªÎ»¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤òÍÊ¸î¡£¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÃåÃÏÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¤½¤ÎÆ»¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Ó¥ë¥È¥ó»á¤ÏÄÖ¡Ê¤Ä¤Å¡Ë¤Ã¤¿¡£
¥Ú¥ê¡¼»á¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÊÖÅú¤Ï¤Ê¤¤¡£