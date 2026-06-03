【新華社長沙6月3日】中国湖南省衡陽市にある科学研究機関、南岳樹木園の研究チームがこのほど、定期巡回中に野生のサイカチ属の植物「絨毛蔞莢（じゅうもうそうきょう、Gleditsia japonica var.velutina）」に花が咲いていることを確認した。1954年に発見されて以来、研究者が開花を確認したのは今回が初めてとなる。

花を付けていたのは、現在確認されている野生の成木の中で最も樹齢が長い個体で、同市南岳区竜鳳村の二次林にある。南岳樹木園の上級エンジニア、謝詠紅（しゃ・えいこう）さんによると、樹齢は310年以上で、発見当時幹の大部分が腐って衰弱しており、長年花を咲かせていなかった。今年初めて開花が確認されたことで、生殖機能の回復と活性化が証明された。極めて小さな個体群の保護活動が「生存維持」から「繁殖能力の再建」という新たな段階へ移行したことを意味する。

絨毛蔞莢は衡山の固有種で、国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで絶滅危惧CR（深刻な危機）に分類されている。現在、世界で確認されている野生の成木はわずか10株で、全て衡山に自生している。（記者/明星）