The Novembers¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¹á¹Á¡¦¥½¥¦¥ë¤ò½ä¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼·èÄê¡£¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ë¤ÏParannoul¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é

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APF CONCERTS PRESENTSThe Novembers TOUR 2026¡ÖThe Singing Engines in Seoul¡×7·î17Æü¡Ê¶â¡Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëKT&G Sangsang Madang¹°Âç¡Ê¥Û¥ó¥Ç¡Ë¡Ê18:00³«±é¡Ë¥²¥¹¥È¡§Parannoul¥Á¥±¥Ã¥È¡§NOL World¡¡https://www.globalinterpark.com/¡Ê6·î17Æü¡Ê¿å¡Ë19:00ÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë
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