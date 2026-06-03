TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

³«Ëë¤Þ¤Ç10Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï»öÁ°¹ç½É¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥á¥­¥·¥³¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥á¥­¥·¥³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á
¡Ö¹Ô¤±ÆüËÜ¡ªÆüËÜ¡ªÆüËÜ¡ª¥é¥é¥é¡×

µ­¼Ô
¡Ö¤¤¤ÞÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥á¥­¥·¥³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×

¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°9»þÁ°¡¢»öÁ°¹ç½É¤ò¹Ô¤¦¥á¥­¥·¥³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüËÜÂåÉ½¤Ï½ë¤µ¤Ë½ç±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢5Æü´Ö¤Î»öÁ°¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¥Ù¡¼¥¹¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤Î¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤³¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¤ÇÆüËÜ¤¬¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÄÌ»»1000»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÇÆüËÜ¤¬¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤¿¤¤¡×
¡Ö¡ÊQ.²¿ÅÀÆþ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¡©¡Ë100¡×

¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£³«Ëë¤Ø¸þ¤±ºÇ¸å¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£