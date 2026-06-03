¡È24¿ÍÁÈ¡É¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×tripleS¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤ØÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¡ª¿·¶Ê¡ØBaby Flower¡ÙÆüËÜ¸ìÈÇ¥ê¥ê¡¼¥¹
24¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×tripleS¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥¨¥¹¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ØÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤¿¡£
6·î3Æü¡¢tripleS¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØASSEMBLE26 'LOVE & POP' Pt.1¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBaby Flower¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛtripleSÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸µÌ¾ÌçÂç³ØÀ¸
²»¸»¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎMV¤Ï¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤È¿±þ¤ò½¸¤á¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¸áÁ°0»þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎWAV¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿¡£6·î1Æü¤ËASSEMBLE26¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ´°Á´ÂÎ¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿tripleS¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Þ¤Àµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¶¦´¶¤ä°Ö¤á¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢ÂÓ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBaby Flower¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï²Ö¤Î¤è¤¦¤Ëºé¤¸Ø¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØGirls Never Die¡Ù¤ä¡ØAre You Alive¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À®Ä¹¤ÎÄË¤ß¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿tripleS¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿·¶Ê¤Ç¤µ¤é¤Ëµ±¤«¤·¤¯¶»¤òÂÇ¤Ä´¶À¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥¦¥ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢ÂæËÌ¡¢Åìµþ¤Î4ÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢tripleS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÈþ¤ò¼ý¤á¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÏÃÂêÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ø³«¤«¤é24»þ´Ö¤Ç330Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢6·î3Æü¸áÁ°8»þ»þÅÀ¤Ç¤Ï620Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡ØSad Girls Schemin¡Ç¡Ù¡ØPeer¡Ù¡ØType of Girl¡Ù¡ØSleek¡Ù¡ØI Like That¡Ù¡ØMe Myself Mode¡Ù¤Ê¤É¡¢Æ±»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÍµ¡Åª¤ËÉÁ¤¤¤¿Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢tripleS¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØASSEMBLE26 'LOVE & POP' Pt.1¡Ù¤Ï¡¢6·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£