¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÀÐÌýÍ³Íè¸¶ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤òºï¸º¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÇ¯´ÖÌó1,100tºï¸º¤Ø
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ì¥¸ÂÞ¤Î»ÅÍÍ¤ò¡¢¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÇºà25%ÇÛ¹ç¤«¤é50%ÇÛ¹ç¤Ø¡¢2026Ç¯6·î16Æü¤è¤ê½ç¼¡ÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¶ºàÎÁ¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑ¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÂÐºö(ÍÆ´ïŽ¥Êñºà¤Ø¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸·¿ÁÇºà¤Î»ÈÍÑ)¡×¤ò°ìÃÊ¤È¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¤Î¥ì¥¸ÂÞ¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ï¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¶ºàÎÁ¤Î°ÂÄê¤·¤¿³ÎÊÝ¤Ë·Ò¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÈæÎ¨¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2026Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¹ØÆþË¡¤ÎÄ´Ã£ÉÊÌÜ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤Ê¤É¤Î»ÜÀßÆâ¤Ç±Ä¶È¤ò¹Ô¤¦¾®Çä¶È¤¬¥ì¥¸ÂÞ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÇºàÇÛ¹çÎ¨¤¬50%°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÇºà50¡óÇÛ¹ç¤Î¥ì¥¸ÂÞ
2026Ç¯6·î16Æü¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ÇÀè¹ÔÆ³Æþ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡ÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤òÇ¯´ÖÌó1,100tºï¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÈÍÑ¸å¤Î¾ÆµÑ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÇ¯´ÖÌó2,800tºï¸º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¹ØÆþË¡¤¬Äê¤á¤ë»ÜÀßÆâÅ¹ÊÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤³¤Î´ð½à¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸¤Î»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£