【漢字クイズ】「鱓」はなんて読む？海にいる生き物の名前です！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

なんと読むかご存じですか？

「鱓」はよく似た漢字ですが、虫ではなく魚の名前です。

果たして、正解は？

正解は、「うつぼ」でした！

また、「ごまめ」と読んでも正解です。

「鱓」は蛇のように長い魚で、本州中部より南の海に住んでいます。体長は90cmにも及び、鋭い歯で獲物をとらえるのが特徴です。水族館などで見たことがある方も多いのでは？

また、「鱓」は「ごまめ」とも読みます。カタクチイワシの幼魚を干したものや、それを甘辛く炒めた料理の名前です。おせち料理やお祝いの席で口にします。

大きなうつぼと小さなカタクチイワシの幼魚、どちらにも同じ漢字が使われているなんて不思議ですね。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）