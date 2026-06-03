ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡»°ÎÝ¤Ç¡È°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¡É¤È¹±Îãµ·¼°¡¡º£µ¨2ËÜÌÜ»°ÎÝÂÇ¡¢4»î¹ç¤Ö¤êÂÇÅÀ¤Ë¾Ð´é¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯6·î2Æü¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤ò6¡¢Ï¢Â³»î¹ç½ÐÎÝ¤ò18¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦ÍãÀþ¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¼ã´³°ã¤¦¡¢¹±Îã¤Î¡Èµ·¼°¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ç¥£¥Î¡¦¥¨¥Ù¥ë»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤¬Â©»Ò¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ëµ¢¶¿¡£ÉáÃÊ¤Ï°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥É¥³¡¼¥Á¤¬»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥â¥ó¥Æ¥í¥Ó¥Ç¥ª¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤¬°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½0¤Î2²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢ÂçÃ«¤Ï±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Á¡¢½ÓÂ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ»°ÎÝ¤Ø¡£Àª¤¤¤è¤¯³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç»°ÎÝÂÇ¤È¤¹¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ò¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥É¥³¡¼¥Á¤È¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥×¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï24Ç¯¤«¤é½ÐÎÝ»þ¤Ë°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥Ø¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥×¡×¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¤È»Ï¤á¤¿¡Èµ·¼°¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¤Ï25Ç¯¤«¤é¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯¤«¤éÌò³ä¤Ï¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥É¥³¡¼¥Á¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¾ì½ê¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¡¢2¿Í¤Î¡È¹±Îã¤Îµ·¼°¡É¤À¤Ã¤¿¡£