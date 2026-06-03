Á÷·ÞÃæ¤ËÀÅªË½¹Ô²Ã¤¨Æ°²è¤ò»£±Æ¤« ¾ã³²»ùÄÌ½ê»ÜÀß¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃË(46)¤òºÆÂáÊá ÊÌ¤ÎÊ£¿ô¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É4000Ëç°Ê¾å¸«¤Ä¤«¤ë ·Ù»ëÄ£
¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦5ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÊÌ¤Î9ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃË¤òºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢¸åÆ£Î´ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤Ç¤¹¡£
¸åÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·3·î¡¢Åö»þ¡¢¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Î¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦9ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ò5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥È¥¤¥ì¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÎÆ°²è¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¿¦°÷¤È¤·¤Æ»ÜÀß¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤òÁ÷·Þ¤¹¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¸åÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸åÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ±¤¸¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦5ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç¤âÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¸åÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤ÏÊÌ¤ÎÊ£¿ô¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É4000ÅÀ°Ê¾å¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¸åÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬¾ã³²¤Î¤¢¤ë»ùÆ¸¤òÁÀ¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£