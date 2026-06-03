¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¡¼çÍ×ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ÎÂçÈ¾¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¸¡Æ¤
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¡¼çÍ×ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ÎÂçÈ¾¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¸¡Æ¤
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï¼çÍ×ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
²¤½£Ï¢¹ç¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë10%¡£
Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï12.5%¤Î´ØÀÇ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï¼çÍ×ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
²¤½£Ï¢¹ç¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë10%¡£
Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï12.5%¤Î´ØÀÇ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£