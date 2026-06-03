¡Ö¤½¤³¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï´ñÀ×¤Î»þ´Ö¡×¡¡·ëº§¼°¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¡¡
»³·Á¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥¨¥ê¥¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤ÎÁí²ñ¤¬2Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢·ëº§¼°¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¥¨¥ê¥¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢·ëº§¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä·ëº§¼°¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¶¨µÄ²ñ¤¬½¸¤Þ¤ê2023Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
£²Æü¤Ë»³·Á¸©¤Ç½é¤ÎÁí²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢»³·Á¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö·ëº§¼°¾ìÁª¤Ó°Â¿´Àë¸À¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¼°¾ìÁª¤Ó°Â¿´Àë¸À¤Ï¡¢¡¦ÈñÍÑ¤äµ¬Ìó¤ÎÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¡¢¡¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É7¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿ÅÀ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼°¾ìÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤¬¤¢¤ëÃæ¶¦ÄÌ¤ÎÀë¸À¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¥¨¥ê¥¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤ÎÃæÂ¼Âî²ñÄ¹¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê»þ¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤ò½¸¤á¤ë¡£ÆóÅÙ¤â»°ÅÙ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï´ñÀ×¤Î»þ´Ö¡£´ñÀ×¤Î»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡£µ¡²ñ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
»³·Á¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿É×ÉØ¤Ë¼°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£