¡È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡É¤ÇËÜÎÝÂÇ¥¢¥·¥¹¥È¡Ä¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥ë¤¬¿ûÌîÃÒÇ·ÀèÈ¯¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÇÄÁ¥×¥ì¡¼
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º ¡½ ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê2026Ç¯6·î2Æü¡¡¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ëº£µ¨5¾¡ÌÜ¤ò·ü¤±¤ÆÀèÈ¯¡£4²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ï2²ó¤Ë4ÈÖ¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¥½¥í¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï1ÈÖ¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢2ÈÖ¡¦¥«¥¹¥È¥í¤Î3¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¯3ÈÖ¡¦¥é¥à¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ø¡£ÂÇµå¤Ï±¦Íã¼ê¥¢¥Ç¥ë¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤«¤¹¤á¤ÆÆ¬¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤Ï¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿³È½ÃÄ¤¬±ÇÁü¤Ç³ÎÇ§¸å¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢8¡½0¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÀèÈ¯¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÏKO¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ç¥ë¤È¸À¤¨¤Ð4·î¤ËÆ±¤¸¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢1»î¹ç3ÅÙ¤Î¡È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¡É¤òÈäÏª¡£1¡½0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡É¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ëÄÁ¥×¥ì¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡