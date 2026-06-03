¥¥¹¥Þ¥¤Æó³¬Æ²¡õtimeleszÃöËó¡¢²áµîºÇ¹âÆñÅÙ¤Î¥Ø¥ó¥Æ¥³±Ñ¸ì¤¬ÇúÃÂ¡ª¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥È ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¥Ï¥°¥æ¡¼¡×
Æó³¬Æ²¹â»Ì¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¤¬¶µ°é¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡£
6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¿¼Ìë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Î»ì¤Î±ÑÃ±¸ì Àµ¤·¤¯È¯²»¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¡Ö¤³¤Î¶Ê±Ñ¸ì¤ÇÊ¬¤«¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢J-POP¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±ÑÃ±¸ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀµ¤·¤¤±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤Ç²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¡£3¿Í¤ÎÈ¯²»¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢YOASOBI¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡¢Mr.Children¡Ø¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤À¡£
¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¨¥´¡×¡Ö¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ê¤É¡¢3¿Í¤ÏÆÈ¼«¤ÎÈ¯²»ÊýË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ëÈ¯²»¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¡¢²Î¤¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¢¡¡È¥×¥í¥Ë¥«¥²¡¼¥Þ¡¼¡É¥±¥à¥ê¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÃÏ¤Ë!?
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¤³¤Î¶Ê±Ñ¸ì¤ÇÊ¬¤«¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤òÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤ÈÃöËó¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëJ-POP¤ÎÍÌ¾¶Ê¤Î²Î»ì¤ò±Ñ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤·¡¢²¿¤Î¶Ê¤«¤ò¥±¥à¥ê¤¬Åö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤À¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥£ ¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¡Ä¥Û¥ï¥¤¡©¡¡¥ï¥ª¡ª¡¡¥ï¥Ã¥Ä¡©¡¡¥¦¥§¥¢¡©¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥È ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¥Ï¥°¥æ¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡È¥Ë¥«¥¤¥Î±Ñ¸ì¡É¤¬ÇúÃÂ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥±¥à¥ê¤â¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÊÑ¤Ê¤ó¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È½ÐÂêÁ°¤«¤é¼Õ¤ëÃöËó¤Ë¡¢¥±¥à¥ê¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥À¥á¤À¤è¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¥±¥à¥ê¤â¶ìÀï¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ë¥«¥¤¥Î¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©