¡ÚÂæÉ÷6¹æ¡Û¹âÃÎ¤Ç·úÊªÅÝ²õ¤Ê¤ÉÈï³²¡¡ÁÒ¸Ë¤Î²°º¬Íî¤Á¤ë¡¡½Ð²ÙÁ°¤Î¥Ê¥¹¡ÈÁ´¤ÆÇÑ´þ¡É¤â
¹âÃÎ¸©¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤äÇÀºîÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ÆüÌë¡¢32¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤³¤¨¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤òµÏ¿¤·¤¿ÅÚº´À¶¿å»Ô¤Ç¤Ï¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤ÎÃì¤¬ÀÞ¤ì²°º¬¤¬Íî¤Á¤ëÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÁÒ¸Ë¼«ÂÎ¤ÏÃæ¤Î¼Ö¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¿¹ÅÄÁÈ¡¡¿¹ÅÄÀµ¼ÒÄ¹¡Ö¡ÊÌë¤Ï¡ËÉ÷¤â¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä«¸«¤¿¤éÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¥Ê¥¹¤Î»ºÃÏ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢2ÆüÍ¼Êý¤Ë¤ÏÈï³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¦¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤ÆÇËÂ»¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢½Ð²ÙÁ°¤Î¥Ê¥¹¤ÏÁ´¤ÆÇÑ´þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¸©Æâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ÇÅÝÌÚ¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£