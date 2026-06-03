¶âÂô°å²ÊÂçÉÂ±¡Ä¹¤ÎÂç¹õÀµ»Ö»á¡¡ÈïºÒÃÏ¡¦Ç½ÅÐ¤Îº£¸å¤Î°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸Ë¾¸ì¤ë
¤³¤È¤·4·î¤Ë¶âÂô°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡¤ÎÉÂ±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Âç¹õÀµ»Ö»á¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¤òË¬¤ì¡¢º£¸å¤ÎÇ½ÅÐ¤Î°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¹âÎð°å³Ø¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¹õÀµ»Ö»á¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¶âÂô°å²ÊÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤È¤Ê¤ê¡¢Éû±¡Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤¿¸å¡¢¤³¤È¤·4·î¤ËÉÂ±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü¤Î½¢Ç¤°§»¢¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¤òË¬¤ì¤¿Âç¹õ»á¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¸å¤Ë·ò¹¯ÁêÃÌ¤òÌÜÅª¤ËÇ½ÅÐ¤òË¬Ìä¤·¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÈïºÒ¼Ô¤¬²¾Àß½»Âð¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ËÈ¼¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿
¤½¤·¤Æ¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢º£¸å¡¢Ç½ÅÐ¤Î°åÎÅ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£