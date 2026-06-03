»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ëÄ¶¾®·¿¥Ç¥¸¥«¥á¡ØRough Mini Camera¡ÙÈ¯Çä¡¡31g¡¦200Ëü²èÁÇ¤ÇÆü¾ï¤òµ¤·Ú¤Ë»£±Æ
¡¡UI¤Ï¡¢»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ë¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶¾®·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡ØRough Mini Camera¡Ê¥é¥Õ¥ß¥Ë¥«¥á¥é¡Ë¡Ù¤ò6·î1Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛËÜÂÎ¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Ìó31g¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é200Ëü²èÁÇ¤Î»£±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ä¶¾®·¿¥Ç¥¸¥«¥á¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó28.7¡ß42.7¡ß19.8mm¤È¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤òÄ¶¤¨¤ë»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ëÂç¤¤µ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï°¡±ô¹ç¶â¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡0.96¥¤¥ó¥Á¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ç¥¸¥«¥á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹½¿Þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤ä¡¢»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£²òÁüÅÙ¤Ï1080P¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ°²è»£±Æ¤ä²»À¼Ï¿²»¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÏÊä½õ¸÷¤òON¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¥âー¥É¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Î¥¯¥í¡¢¥Í¥¬¡¢¥ì¥È¥í¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥êー¥ó¡¢¥Ö¥ëー¤Î6¤Ä¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÅëºÜ¡£ÉÕÂ°¤ÎType-C¥³¥Í¥¯¥¿ー¤ÇAndroidÃ¼Ëö¤Ë¥Çー¥¿¤òÅ¾Á÷¤Ç¤¡¢SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ä¶¦Í¤â¹Ô¤¨¤ë¡£
¡¡¥«¥éー¤Ï¥·¥ë¥Ðー¡¢¥´ー¥ë¥É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§Å¸³«¡£¥ー¥Á¥§ー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ýー¥Á¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¤Ï¡¢Amazon¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë